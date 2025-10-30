Agencias

Sánchez dice que desconocía que Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar España y que tampoco sabía de todas las visitas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que desconocía que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tenía prohibido pisar España y que impidió su entrada nada más enterarse que iba a llegar, en enero de 2020. En todo caso, ha querido dejar claro que no es raro que el jefe del Ejecutivo no estuviera al tanto de todas las visitas de ministros extranjeros.

En su comparecencia ante la 'comisión Koldo' del Senado y a preguntas de la senadora de Más Madrid Carla Delgado, el presidente ha explicado que su entonces ministro José Luis Ábalos le informó de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, una llegada que vincula con la celebración en Madrid de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en esas fechas.

Según ha explicado, no sabía que la vicepresidenta venezolana, en el marco de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, tuviera prohibido pisar suelo europeo, pero al enterarse comunicó a Ábalos que no podía recibirla: "Le transmito al entonces ministro José Luis Ábalos que no puede estar en suelo europeo --ha explicado--. Cuando se conoce por parte del Gobierno, y en este caso mío como presidente, pues efectivamente eso se impide".

Además ha indicado, "el hecho de que visiten España ministros y ministras o primeros ministros sin conocimiento del presidente del Gobierno es bastante habitual, bastante habitual". "Por tanto, tampoco se puede hacer un supuesto escándalo de algo ordinario", ha apostillado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Acreedores de Duro Felguera temen que el plan de viabilidad favorezca la transferencia de tecnología a México

Acreedores de Duro Felguera temen

Investigadores internacionales llaman a compartir los datos de observación terrestre de China ante recortes de Trump

Investigadores internacionales llaman a compartir

Consejo de Europa pide a España que apoye a menores migrantes solos en vivienda, empleo y educación al cumplir los 18

Consejo de Europa pide a

España registra 276.000 médicos en activo pero el 25% se jubilará en la próxima década, según el CGCOM

España registra 276.000 médicos en

Las calles del entorno del Estadio Metropolitano se nombrarán con fechas señaladas para el Atlético de Madrid

Las calles del entorno del