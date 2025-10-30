Sánchez dice que desconocía que Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar España y que tampoco sabía de todas las visitas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que desconocía que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tenía prohibido pisar España y que impidió su entrada nada más enterarse que iba a llegar, en enero de 2020. En todo caso, ha querido dejar claro que no es raro que el jefe del Ejecutivo no estuviera al tanto de todas las visitas de ministros extranjeros.

En su comparecencia ante la 'comisión Koldo' del Senado y a preguntas de la senadora de Más Madrid Carla Delgado, el presidente ha explicado que su entonces ministro José Luis Ábalos le informó de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, una llegada que vincula con la celebración en Madrid de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en esas fechas.

Según ha explicado, no sabía que la vicepresidenta venezolana, en el marco de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, tuviera prohibido pisar suelo europeo, pero al enterarse comunicó a Ábalos que no podía recibirla: "Le transmito al entonces ministro José Luis Ábalos que no puede estar en suelo europeo --ha explicado--. Cuando se conoce por parte del Gobierno, y en este caso mío como presidente, pues efectivamente eso se impide".

Además ha indicado, "el hecho de que visiten España ministros y ministras o primeros ministros sin conocimiento del presidente del Gobierno es bastante habitual, bastante habitual". "Por tanto, tampoco se puede hacer un supuesto escándalo de algo ordinario", ha apostillado.