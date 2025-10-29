Victoria Federica, impactante, arrasa con su look más barroco en la noche de Emma Roberts, Simone Biles, y Bad Gyal

El vestido negro con detalles de plumas, cut outs y una falda de corte sirena, junto con un peinado recogido y maquillaje marcado, definió el estilo con el que Victoria Federica se presentó en la reciente gala de los Premios Bazaar Women of the Year 2025. La velada, organizada por Harper's Bazaar, reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo y el deporte en los Cines Callao de Madrid. El medio Harper's Bazaar detalló que la hija de la infanta Elena fue una de las invitadas más fotografiadas, imponiéndose como referente de tendencia en una noche dedicada al reconocimiento del talento femenino.

La cita con la moda y el glamour congregó a figuras nacionales e internacionales, según publicó Harper’s Bazaar. María Pedraza y Bad Gyal, por parte de la escena española, compartieron protagonismo con la gimnasta estadounidense Simone Biles, la actriz Emma Roberts, la modelo Bianca Balti y la cantante italiana Laura Pausini, quienes se destacaron no solo por su trabajo, sino también por sus elecciones en el vestuario. Emma Roberts asistió con un conjunto de falda satinada y parte superior de encaje trasparente en tono crema, complementado con un sujetador amarillo dorado, alejándose del estilo clásico esperado en las alfombras rojas hollywoodienses.

Simone Biles, quien recibió el galardón ‘Icon’ durante la noche, eligió un vestido blanco decorado con brillos, diseñado para resaltar la silueta recta y el escote halter, según consignó Harper's Bazaar. Su atuendo, junto con su actitud sonriente, fue uno de los más comentados. Bad Gyal, en pleno auge tras el éxito en taquilla de su última gira musical, optó por un vestido en fucsia, de corte profundo en V y falda con volantes, alineándose con las tendencias de color y silueta de la temporada.

Entre otros asistentes destacados, María Pombo eligió no hablar con la prensa en medio de la atención mediática recibida tras su enfrentamiento en redes sociales con Laura Escanes. La influencer posó luciendo embarazo en un vestido negro de escote asimétrico, sobrecapa y collar plateado, una elección discreta en contraste con la sobriedad y el brillo de otras invitadas. Laura Matamoros optó por un vestido entallado en negro con cuello chimenea, manga larga, detalles de pedrería y una falda semitransparente que acentuaba sus líneas, según reportó el medio.

Hiba Abouk, actriz habitual en los listados de mejor vestidas, eligió un vestido palabra de honor en blanco con lunares negros, drapeados al cuerpo y falda de inspiración flamenca, separándose del dominio del negro entre las asistentes. Melyssa Pinto, pareja de Mario Casas, se decantó por un conjunto de pantalón negro de corte tobillero y blazer oversize con solapas satinadas, llevando escote profundo y prescindiendo de toma interior, lo que marcó una alternativa a los vestidos clásicos.

Entre las galardonadas, María Pedraza destacó con un minivestido negro de escote bardot y gran volumen, combinado con botas tipo mosquetero de charol oscuro, propuesta que marcó el tono moderno de la noche. Mishel Gerzig, modelo israelí y esposa del futbolista Thibaut Courtois, estuvo presente con un vestido satinado en negro y color champagne, integrado por un body superior con recortes y capa que partía de la espalda, según detalló Harper’s Bazaar. La cita también contó con la presencia de Laura Matamoros, Marisa Jara, Mónica Cruz, Pelayo Díaz, Ariadne Artiles, Boris Izaguirre, Isabelle Junot, Dani Fernández, Luis Fonsi junto a Águeda López, Milena Smit y Esther Cañadas, quienes desfilaron por el evento reforzando la variedad de estilos.

La ceremonia ofreció tributo a mujeres influyentes no solo por su recorrido profesional, sino también por su aportación a las tendencias actuales en la moda y el espectáculo. Los Premios Bazaar Women of the Year 2025, según consignó la publicación, marcaron el inicio de la temporada de eventos en la capital española, consolidando la gala como una de las fechas más esperadas para la exhibición de nuevas propuestas estéticas.