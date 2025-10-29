Agencias

Tristeza y desolación un año después de la DANA en el funeral de Estado presidido por los Reyes

Por Newsroom Infobae

Los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, han presidido este miércoles 29 de octubre el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que justo hace un año dejaba 237 fallecidos, 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y otro en Málaga.

Una tarde complicada para todos los valencianos al tener que revivir esa catástrofe, sobre todo para los familiares que han asistido al funeral y que no han podido reprimir su rabia e indignación por la gestión política.

Justo antes del inicio del funeral de Estado y de que hicieran su entrada los Reyes y Pedro Sánchez, familiares las víctimas mortales han increpado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con gritos como "asesino", "cobarde", "rata" o "vete a la jueza".

Unos gritos que han cesado una vez han hecho acto de presencia los reyes, convirtiéndose en aplausos mientras que Don Felipe y Doña Letizia hacían un breve saludo a todos los allí presentes.

Los monarcas han asistido a la cita vistiendo luto riguroso y visiblemente emocionados. Tanto es así que 15 minutos antes de que comenzase el acto han podido hablar con los familiares afectados y se han mostrado muy afectados con los testimonios que, un año después, siguen estando más vivos que nunca.

Sin querer acaparar el foco mediático por su vestimenta, Doña Letizia ha optado por un vestido de largo midi en colo azul oscuro, de manda larga que ha combinado con unos salones en color negro.

