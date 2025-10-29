Pedri se lesiona y ve cortada una racha de 41 duelos seguidos con el Barça

El jugador español del FC Barcelona Pedro González 'Pedri' sufre una lesión muscular en la pierna izquierda que le hará ser baja indefinida con el club blaugrana, pese a que ya se perdía por sanción el siguiente partido contra el Elche CF, y verá cortada así su racha de 41 partidos seguidos jugados como blaugrana y se convierte en ausencia notoria para su entrenador, Hansi Flick.

"El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión", anunció el club blaugrana en un comunicado.

Pedri ya no podía disputar este domingo el partido de LaLiga EA Sports ante el Elche en el Estadi Olímpic Lluís Companys, al cumplir sanción por la expulsión sufrida en el Clásico del Santiago Bernabéu, en el que iba a ser su segundo encuentro perdido en la etapa de Hansi Flick en el banquillo.

Pero con esta lesión muscular, que le tendrá un tiempo de baja indefinido pero más allá seguro de la sanción contra el Elche, el canario será una ausencia de peso en el equipo 'blaugrana', que refuerza su condición de futbolista indispensable para el técnico alemán.

Desde que Flick se hizo cargo del equipo, el tinerfeño ha participado en 72 de los 73 partidos oficiales del equipo --en el 98,6 por ciento de los mismos-- y sólo en cuatro ocasiones no ha formado parte del once inicial. Sin duda, el 'mago' del equipo es también el jugador más preciado para su técnico.

En el 45 por ciento de esos encuentros (32 de 72), además, el '8' completó los 90 minutos sin ser sustituido, un dato que subraya su peso en la gestión del nuevo Barça de Flick en la segunda campaña con el técnico como primer entrenador, después de una primera en la que logró el triplete nacional.

Pero las dos amarillas del Bernabéu harán que el duelo frente al Elche rompa una racha de 41 partidos consecutivos de Pedri con minutos, iniciada el pasado 29 de enero ante el Atalanta en la Liga de Campeones de la pasada edición.

Desde entonces, el de Tegueste solo se había quedado fuera del Barça-Valencia (7-1) de la pasada Liga por una gastroenteritis, la única ausencia registrada hasta su expulsión en el Bernabéu en el Clásico que los 'culers' perdieron por 2-1.

CON XAVI SE PERDIÓ MUCHOS ENCUENTROS

Algo ha cambiado en el día a día de un Pedri que si hasta ahora, hasta esta lesión fruto del cansancio y acumulación de partidos, era muy fiable, no lo era tanto en el pasado. Y es que estas cifras contrastan con las de su trayectoria en la etapa anterior con Xavi Hernández en el banquillo.

Con el de Terrassa al mando, Pedri disputó 87 de los 140 partidos de la 'era Xavi', lo que equivale a un 62 por ciento de participación, condicionado por sus problemas físicos. En ese periodo se perdió 51 encuentros por lesión y 2 por COVID-19.

En cuanto a minutos, el canario acumuló 6.169 de los 12.870 posibles con Xavi, un 48 por ciento del total, mientras que con Flick ha alcanzado 5.658 minutos de los 6.570 posibles, es decir, un 86 por ciento. La diferencia es notable y convierte a Pedri en el jugador más utilizado por el técnico germano desde su desembarco en el Spotify Camp Nou.