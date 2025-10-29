Laura Matamoros, zasca a su primo Carlo Costanzia tras la última entrevista de Mar Flores

Incondicional en su apoyo a Mar Flores, Laura Matamoros ha vuelto a dar la cara por su tía tras la comentadísima entrevista de la modelo en el diario 'El Mundo' este fin de semana confesando el efecto que han tenido sus memorias, 'Mar en calma', en sus hijos. Como ha revelado, los cuatro pequeños, Mauro, Beltrán, Bruno y Darío -fruto de su matrimonio con Javier Merino- han reaccionado de una manera muy diferente a su primogénito, Carlo Costanzia, ya que "no han tenido un padre que les envenene la cabeza hablándoles mal de su madre y han visto cómo soy: una madre cariñosa, luchadora, a la que le revienta que no sean personas educadas o que traten mal al que es más débil".
Respecto al novio de Alejandra Rubio, reconoce que su relación no es "perfecta" como con el resto de sus vástagos porque "se lo llevó su padre y ha faltado un espacio vital para que me conociera como realmente soy", lamentándose de que haberse abierto en canal en su biografía sobre todo lo vivido con su ex Carlo Costanzia di Costigliole "con el mayor no ha servido para nada". "He sido una ingenua" expresa.
Unas declaraciones a las que ha reaccionado su sobrina Laura Matamoros lanzando un dardo directo a Carlo durante la entrega de los Premios Bazaar Women of te Year 2025 que se han celebrado este martes en Madrid. "¿Ingenua y arrepentida por qué? ¿Arrepentida de haberlo contado? Bueno, yo creo que todos conocemos su vida y al final... Lo he dicho en repetidas ocasiones, todos hemos vivido su pasado, su vida, todo lo que es su familia. Entonces no podemos tampoco mirar atrás y decir que no lo hemos escuchado" ha sentenciado, dejando entrever que al igual que ella también su primo conocía las vivencias de su madre.
Respecto a Alejandra Rubio, que ha dejado claro que aunque "calla no otorga" y que con su silencio no está apoyando a Carlo padre o a Mar, sino protegiendo a su novio y al bebé que tienen en común, la hija de Kiko Matamoros apunta que aunque "está en medio porque la final es la pareja de Carlo, creo que otro tipo de circunstancias ajenas a lo que es Alejandra interfieren más en esa relación que en otra cosa. Más no puedo decir porque tampoco conozco mucho...".
A pesar de que siempre ha presumido de tener muy buena relación con su primo, Laura ha revelado que todavía no conoce al pequeño Carlo Jr: "A ver, tenemos un motivo... Tienen unas agendas muy ajetreadas al final. Unos tienen un estilo de vida, otros otro. Entonces es un poco complicado. Yo con dos niños no paro de trabajar, él tampoco. Entonces es todo... El día que podamos lo haremos felizmente y se conocerán" ha explicado.
Cambiando de tercio, y tras asegurar que sigue soltera y sin compromiso aunque si encontrase de nuevo el amor no le importaría volver a ser madre, la influencer ha querido aclarar cómo es su relación con su hermana Anita Matamoros. Y, después de que diferentes medios de comunicación hayan publicado que han tenido un acercamiento, ha asegurado siempre se han llevado bien a pesar de las circunstancias familiares: "Yo entiendo que ella apoye, lógicamente, a su madre, igual que yo apoyo a mi padre, en cierto tipo de aspectos y de la vida, pero es que es totalmente corriente y normal su opinión y yo la respeto, igual que ella también me respeta a mí. Y más no puedo decir, lógicamente, nosotras tenemos inteligencia emocional como para saber separarlo y para saber llevarlo".
"Nunca hemos dejado de estar en nuestro mejor momento, si es verdad que al final ciertas cosas hacen que nos separemos más, pero siempre nos hemos querido, nos hemos respetado, no puedo decir mucho más. En calma" ha zanjado.