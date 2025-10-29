Isabel Jiménez, impactada por el robo a Iker Casillas: "Sara Carbonero está en shock, como todos"

Íntima amiga de Sara Carbonero, Isabel Jiménez ha sido la última en pronunciarse sobre el robo de película que ha sufrido Iker Casillas en su domicilio por parte de su empleada del hogar y del vigilante de seguridad de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Madrid, que sin que el exportero del Real Madrid se diese cuenta le habrían sustraído cinco relojes de alta gama valorados en más de 200.000 euros, dándole el cambiazo por burdas imitaciones.

Afortunadamente, el exfutbolista descubrió el engaño al detectar que una de las piezas de su joyero no era la original y habría alertado a la Policía, que en tan solo unos días habrían pillado 'con las manos en la masa' a los ladrones al ponerles una trampa, siendo detenidos aunque en estos momentos se encuentran en libertad con cargos a la espera de juicio mientras el mostoleño intenta recuperar los relojes robados, de los que la Policía le ha entregado uno este martes en la Comisaría Central de la Policía de Canillas (Madrid).

Un robo que ha impactado profundamente a todos los que conocen a Iker y a Sara, como ha revelado Isabel en la gala de los premios Bazaar Women of the Year 2025: "A ver, aquí sobre todo es que es una persona de confianza, de muchos años. O sea, yo creo que aquí es lo más grave de todo. Ya no es una cuestión, yo creo que de futbolistas o no futbolistas, es una cuestión de que es una persona que tú has metido en tu casa a cuidar a tus hijos" ha expresado reflejando cómo se sienten el exjugador y su exmujer en estos momentos.

"Sara pues está en shock, como todos" ha revelado, reconociendo que incluso "yo misma, que la conozco mucho, o sea, es que claro", está sorprendida de que la empleada del hogar de su amiga pudiese ser capaz de robar a Iker cinco relojes valorados en 200.000 euros después de años siendo la encargada de ocuparse de Martín y Lucas, los pequeños que Carbonero y Casillas tienen en común.

Como ha apuntado, "yo creo que aquí la Justicia ya está actuando, hay una investigación policial abierta y es pues ellos sobreponerse, es más sobreponerse al shock, ¿no? Porque yo creo que lo más grave en esos casos es una persona que tú consideras... Casi casi de la familia".