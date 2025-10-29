El PP afea al Gobierno seguir "en el cálculo político" un año después de la dana y Aagesen dice que es un día de "duelo"

El Partido Popular ha afeado al Gobierno seguir "en el cálculo político y fiscal" un año después de la dana que arrasó la Comunidad Valenciana y otras zonas del país, mientras que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que este 29 de octubre es "un día de duelo para toda España".

Preguntada por la diputada del PP Macarena Montesinos sobre si el Gobierno ha hecho "todo lo posible por los afectados de la dana" durante la sesión de control celebrada en el Congreso, Sara Aagesen ha dicho que hoy es "un día de duelo para toda España", especialmente para aquellos que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, su forma de vida y para "aquellos que tampoco saben cómo seguir".

"Insisto, un día de duelo, de acompañamiento y realmente creo que eso es lo que tenemos que hacer un día como hoy", ha declarado la vicepresidenta tercera. En este punto, Aagesen ha afirmado que el Ejecutivo "ha estado desde el primer momento" acompañando y "va a seguir estando, siempre".

Asimismo, ha añadido que "toda la información de cada una de las actuaciones" que han puesto en marcha desde el Gobierno y desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "está disponible, es pública, es transparente". "Lo único que les pido es la misma actitud", ha manifestado.

Según la diputada del PP, "hoy es un día para el recuerdo de las víctimas, la solidaridad con sus familiares y el compromiso de la reconstrucción". "Pero ustedes, lamentablemente, siguen en el cálculo político y fiscal. Incluso, han hecho caja con esta tragedia", ha aseverado Montesinos, quien le ha acusado se jugar con el "dolor" de las víctimas.

"TODAVÍA NO HAN HECHO LAS OBRAS NECESARIAS"

La diputada 'popular' ha señalado que "un año después" no pueden olvidar que la exvicepresidenta Teresa Ribera "todavía no se haya dignado" a visitar la Comunidad Valenciana, que "más de 34.000 familias todavía no han recibido ni un solo euro" del Gobierno, que "todavía no han hecho las obras necesarias" para protegerles como el del barranco del Poyo.

"Un año después los valencianos no podemos olvidar que nuestros autónomos siguen esperando que se prorrogue la prestación por cese de actividad. Un año después todavía no ha explicado por qué la AEMET falló en sus predicciones o por qué la Confederación no informó a nadie. Un año después seguimos sin sistema de alerta temprana a pesar de que Ribera aseguró que es lo único que salva vidas", ha manifestado.

Además, Macarena Montesinos ha señalado que "27.000 familias han recibido ayudas de la Generalitat Valenciana" y que las del Gobierno "apenas llegan a 7.000 y 80.000 valencianos no recibirán ni un solo euro" del Ejecutivo porque "han excluido a sus municipios del plan de ayuda". "Eso sí, como decía Sánchez, si necesitan ayuda que la pidan", ha subrayado.

"Pueden mentir todo lo que quieran, pueden intentar taparlo con propaganda, pero la imagen de su gobierno será para siempre la imagen de Sánchez huyendo de un pueblo que lo ha perdido todo", ha declarado, al tiempo que ha agregado que esto "no va de ideología, aquí no hay color, aquí hay dolor".

Por su parte, la vicepresidenta tercera se ha mostrado "completamente de acuerdo" con Montesinos y ha afirmado que hay "mucho dolor" y "muchísimo trabajo" desde el Gobierno. Además, ha destacado que se ha puesto en marcha un "visor para que cada municipio, cada persona, cada valenciano y cada valenciana pueda saber todo" lo que están haciendo y que ha tenido la ocasión de presentar sus actuaciones a las asociaciones de víctimas.

También en la sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que lo que hace el Ejecutivo de coalición es "gestionar bien mientras otros" comen en el Ventorro, el alusión al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Ha llegado la hora, señor Feijóo, de que pida la dimisión de Mazón", ha instado al presidente del PP.