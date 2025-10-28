Pyongyang lanza varios misiles de crucero antes de la visita de Trump a Corea del Sur

Las autoridades norcoreanas han afirmado este miércoles que han realizado una prueba de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos mar-superficie en el mar Amarillo, un día antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegue a Corea del Sur.

La Administración de Misiles de Corea del Norte ha indicado que la prueba tuvo lugar este martes y que los misiles, disparados verticalmente, volaron durante más de 7.800 segundos a lo largo de una ruta preestablecida para destruir su objetivo, según ha recogido la agencia de noticias KCNA.

Pak Jong Chon, alto dirigente del partido gobernante norcoreano, ha asegurado que están "logrando importantes éxitos en la aplicación práctica" de sus "fuerzas nucleares", según el plan de la formación política "para la expansión constante del ámbito de aplicación de la disuasión bélica".

"Esto constituye una extensión del ejercicio de la disuasión bélica y un acto de ejercerla de forma más responsable para comprobar continuamente la fiabilidad de los diferentes medios ofensivos estratégicos y demostrar su eficacia al enemigo", ha declarado.

La semana pasada, Pyongyang lanzó dos proyectiles hipersónicos tras cinco meses sin ensayos de este tipo y a escasos días de la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aquellos lanzamientos fueron los primeros desde que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, asumió el cargo en junio, abogando por un acercamiento con Corea del Norte.