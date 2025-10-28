El Ejército de Somalia anuncia la muerte de un alto cargo de Al Shabaab en una ataque con apoyo internacional

El Ministerio de Defensa de Somalia ha anunciado este lunes la muerte de Mahmoud Abdi Hamud, un alto dirigente del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, durante una operación lanzada "en estrecha colaboración con socios internacionales" en la región de Yuba Central, en medio de los esfuerzos de Mogadiscio para hacer frente a las operaciones de la formación, que ha incrementado sus ataques durante los últimos meses.

"Las Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia, en estrecha coordinación con socios internacionales, han llevado a cabo un ataque aéreo de precisión la noche del 26 de octubre de 2025 en Buale, región de Yuba Central, en el que murió Mahmoud Abdi Hamud, alto dirigente de Al Shabaab", ha informado la cartera en un comunicado publicado en su web.

También conocido como Jaafar Gurey, Hamud era "uno de los miembros fundadores" de Al Shabaab "y un estrecho colaborador de los sucesivos líderes del grupo", habiendo ocupado a lo largo de los últimos años "varios puestos de responsabilidad (...) vinculados al espionaje, la planificación operativa y las brutales actividades de asesinato del grupo", ha afirmado el Gobierno somalí, que también lo ha acusado de participar en la financiación inicial de la organización a través de actividades de malversación.

Esta operación "refleja la sólida coordinación y unidad de propósito entre el Gobierno Federal de Somalia y sus socios internacionales en la lucha continua contra Al Shabaab", reza el texto en el que Mogadiscio "reitera su compromiso de que las operaciones antiterroristas dirigidas contra grupos terroristas continuarán hasta que el país se libere por completo de los elementos extremistas restantes".

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas del norte de Mogadiscio a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.