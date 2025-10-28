Air Liquide factura 20.321 millones de euros hasta septiembre, un 0,9% más, y confirma previsiones

Air Liquide registró una facturación de 20.321 millones de euros hasta septiembre, un 0,9% más en términos absolutos respecto de lo contabilizado durante el mismo periodo del ejercicio anterior, pero un 1,8% más en medición comparable.

Según ha informado este martes la compañía francesa, las ventas de gases y servicios se elevaron un 2,4%, hasta los 19.696 millones de euros, mientras que la rama tecnológica y de ingeniería generó 625 millones de euros, un 30,5% menos.

Los ingresos del tercer trimestre se quedaron en los 6.599 millones de euros tras haberse reducido en un 2,4% en métricas absolutas. Sin embargo, sí se incrementaron un 1,9% de forma comparable.

"Air Liquide volvió a obtener unos resultados muy sólidos, continuando con su trayectoria de crecimiento rentable. En línea con el primer semestre del año y a pesar de un entorno difícil, nuestras ventas siguen aumentando, lo que demuestra una vez más la solidez de nuestro modelo de negocio", ha afirmado el consejero delegado de Air Liquide, François Jackow.

De cara a 2025, Air Liquide confía en su capacidad para aumentar "aún más" su margen operativo y lograr un crecimiento del beneficio neto recurrente a tipos de cambio constantes. Así, ha confirmado previsiones y espera un alza en los márgenes de más de 460 puntos básicos hasta finales de 2026.