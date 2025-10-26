Sánchez considera "indecente" que Feijóo y Abascal mantengan a Mazón después de su "negligente" gestión en la dana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este domingo la "negligente" gestión de la dana por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y ha calificado de "indecente" el apoyo que le están dando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, para mantenerle en el cargo.

"Hace un año la negligencia de Mazón causó una auténtica tragedia. Pero un año después, el que él siga al frente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal. El apoyo que le están prestando es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la dana", ha afirmado Sánchez en un acto en León, que se ha referido a la movilización "masiva" de la población valenciana este sábado pidiendo la dimisión de Mazón.

Sánchez ha extendido la negligencia a otras comunidades autónomas donde gobierna el PP, como en Castilla y León, Andalucía o Comunidad de Madrid, regiones en las que hay "deterioro muy intenso" de la calidad de la prestación de los servicios públicos.

"Lo que ha sucedido es que en Castilla y León se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes. En Andalucía, se recortó la sanidad pública y dejaron a mujeres absolutamente desprotegidas ante el cáncer de mama. En Valencia, se recortó la protección civil y tuvimos la dana más trágica de los últimos años en nuestro país. Da igual que se llame Mazón, Azcón, Moreno Bonilla, Ayuso, Mañueco y una larga lista de presidentes y presidentas autonómicos del Partido Popular, porque siguen el mismo patrón, recortar los servicios públicos", ha criticado.

En ese sentido, ha recalcado que los líderes autonómicos populares hacen una "mala gestión" y luego mienten para tratar de tapar su incompetencia y negligencia". "Recortes, mala gestión y mentira, eso es lo que hace el PP allí donde gobierna", ha manifestado.

Asimismo, ha afirmado que al frente del PP "no hay nadie al volante" y que el cambio "real" que ha tenido la derecha desde que él es presidente del Gobierno es "cambiar a los líderes". "Ya van tres y cada cual peor. Está por ver quién será el siguiente o la siguiente", ha comentado.

((Habrá ampliación))