El líder de Hamás en Gaza asegura que no dará ningún "pretexto" a Israel para continuar con sus ataques

El líder de Hamás en Gaza, Jalil al Haya, ha asegurado este domingo que no dará a Israel ningún "pretexto" para que continúe con sus ataques, en respuesta a la insistencia del Gobierno israelí en la entrega inmediata de los restos mortales de todos los rehenes fallecidos que siguen en manos de las milicias palestinas o desaparecidos entre los escombros del enclave.

Al Haya, en una de sus primeras comparecencias tras el alto el fuego que comenzó el pasado 11 de octubre, ha explicado a la cadena panárabe Al Yazira que los equipos de recuperación entrarán este próximo lunes en nuevas zonas destruidas de Gaza en la búsqueda de los restos mortales de los rehenes fallecidos que todavía no han sido localizados.

Al Haya ha recordado que, hasta ahora, Hamás ha entregado a veinte prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego, como estaba estipulado en el acuerdo, además de 17 de los 28 cuerpos sin vida de prisioneros israelíes. Quedan por lo tanto once sin localizar.

UNA FIGURA NACIONAL DE UNIDAD

El líder de Hamás en Gaza ha comentado los resultados del diálogo palestino celebrado esta semana en El Cairo (Egipto), en el que las facciones de Gaza y su partido rival Al Fatá, la columna vertebral de la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania) han acercado posturas al concretar la creación de una administración de tecnócratas para liderar el futuro gobierno de Gaza.

En este sentido, Al Haya ha insistido en que no pondrá objeciones a la posibilidad de que "una figura nacional residente en Gaza asuma el control de la Franja" e insistido en que "entregará todas las responsabilidades administrativas al Comité Administrativo, incluida la seguridad".

Al Haya celebró el consenso alcanzado con el partido Al Fatá antes de insistir, no obstante, en la necesidad urgente de celebrar, de una vez, elecciones palestinas porque "el pueblo es uno, y necesita de una autoridad y de un gobierno".

Los palestinos llevan casi 20 años sin celebrar comicios desde la división 'de facto' del Gobierno tras las elecciones de 2006, un proceso fallido que acabó con Hamás al frente de Gaza, y la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abbas al mando de Cisjordania, si bien han conservado los vínculos estrictamente necesarios para facilitar un funcionamiento mínimo de las estructuras civiles y políticas en Palestina, no así las de seguridad, completamente separadas.

Al Haya también ha insistido una vez más en que Hamás solo entregará las armas cuando se integre dentro de un futuro Ejército palestino unificado y "termine la ocupación" de Israel, antes de indicar que "el asunto aún se está discutiendo con las facciones y los mediadores, dado que el acuerdo se encuentra en sus etapas iniciales". En cualquier caso, Hamás no adoptaría ninguna posición sin el consenso nacional acordado.