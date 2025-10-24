La Embajada de China en Perú protesta por la visita del defensor del Pueblo a Taiwán

Lima, 23 oct (EFE).- La Embajada de China en Perú expresó su enérgica protesta y grave disconformidad con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por haber viajado a Taiwán a reunirse con el responsable de la "contraloría" (tribunal de cuentas) de la región e invitarlo a visitar la nación sudamericana, según una carta publicada este jueves en Lima.

La misión diplomática de China en Lima reaccionó ante las acciones "irregulares" de Gutiérrez en Taiwán con la presentación de su rechazo ante la Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú para exigir que el defensor del Pueblo se disculpe y retire la invitación.

La embajada añadió que es profundamente lamentable que funcionarios de Taiwán visitaran este mes Perú para participar en la vigésima novena Conferencia Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y que, "lejos de corregir su conducta errónea", Gutiérrez "permitió la exhibición de bandera falsa y saludó públicamente a la delegación con nombre oficial equivocado".

"Dichas acciones constituyen una grave violación al principio de 'Una Sola China', a la política del Estado peruano y a las leyes peruanas, ignorando múltiples advertencias de la parte china y el gobierno peruano", indicó la misiva difundida por el periodista Carlos Viguria, de Ideele Radio.

Remarcó que la Defensoría del Pueblo debería salvaguardar los intereses de su pueblo y no dañar la imagen y el prestigio del país en la comunidad internacional, "socavando la confianza política mutua entre China y el Perú".

La embajada reiteró que en el mundo existe "una sola China, Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, y el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China".

En tal sentido, afirmó que "la cuestión de Taiwán atañe a la soberanía e integridad territorial de China, es un asunto interno de China y constituye el interés fundamental de la parte china".

Asimismo, la embajada insistió en que China se opone firmemente a cualquier forma de intercambio oficial entre Taiwán y los países que tienen relaciones diplomáticas con China, en base al principio de Una Sola China que, subrayó, constituye un consenso universal de la comunidad internacional.

La misión diplomática exigió enfáticamente al defensor del Pueblo que se disculpe formalmente por sus acciones incorrectas y que se comprometa a no repetir incidentes similares, tratando el asunto con seriedad, adhiriéndose al principio de Una Sola China y preservando los fundamentos políticos de las relaciones bilaterales.