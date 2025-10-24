Eugenia Osborne habla sobre cómo se enteró que Gabriela Guillén estaba embarazada de su padre

Eugenia Osborne se ha sentado por primera vez en un plató de televisión y ha ofrecido su entrevista más sincera en '¡De viernes!' después de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto su padre en los últimos años. La modelo ha hablado abiertamente sobre todo, pero en especial ha aclarado todo lo referente a Gabriela Guillén.

La hija de Bertín Osborne estaba disfrutando del verano en Galicia cuando recibió una llamada de su padre y "me dijo 'que está embarazada', me quedo calla y lo primero que le dije es '¿tú cómo estás?' y me dijo que tranquilo". Así fue cómo se enteró de que Gabriela estaba esperando un hijo de su padre, meses después de que la fisioterapeuta se hiciera el test.

Eugenia conoció a Gabriela solo "una vez" y fue "en una cena con más personas". Su padre se la presentó "como 'una amiga', pero en general siempre me ha presentado 'amigas', novias solo he conocido a dos", pero sí que ha aclarado que "no me presentó a ninguna otra amiga" en esa etapa.

Después de hablar con el resto de sus hermanas del 'bombazo', al tiempo Bertín les comunicó que "no tenía la edad para ponerse a educar ni a ejercer de padre, pero que por supuesto iba a asumir la responsabilidad y que a ese niño no le iba a faltar nunca de nada".

Eugenia ha desmentido que ninguna de ellas le pidiesen a su padre hacerse las pruebas de paternidad: "Nosotras no se lo pedimos nunca" porque "respetamos su decisión fuese la que fuese" y, además, "no teníamos duda de que no lo fuera".

En cuanto a cómo ve a su padre con el hijo de Gabriela, Eugenia cree que "está haciendo lo que puede" ya que "mi padre tiene la edad que tiene, vive en Sevilla, no sale de allí porque trabaja allí" y ni siquiera ella está con él tanto como quisiera: "Tampoco te creas que yo he visto mucho más a mi padre desde verano". Eso sí, ha desvelado que su padre le ha hecho saber que "tiene una relación cordial con ella y que se llevan bien".

Respecto a él, la modelo ha asegurado que es un hombre "es un hombre que acepta muy bien las críticas" y que "ha tenido épocas en las que le hemos echado más la bronca", pero que "ahora le estamos dando un respiro".