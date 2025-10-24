Alaska Airlines suspende vuelos en EEUU debido a falla informática

Washington, 23 oct (EFE).- La aerolínea Alaska Airlines se ha visto obligada este jueves a suspender vuelos en todo Estados Unidos debido a falla dentro de sus sistema informático.

Por medio de un comunicado, la aerolínea dijo que se encuentra experimentando una "interrupción en su sistema informático que afecta directamente a todas las operaciones".

Alaska Airlines agregó que solicitó a la Administración Federal de Aviación (FAA) frenar todos sus despegues y mantener los aviones en tierra mientras el problema es solucionado.

"Le pedimos disculpas por las molestias" dijo la empresa a los viajeros que tenían previsto viajar esta noche en alguno de sus vuelos y solicitó que revisen el estatus de sus vuelos antes de ir a los aeropuertos.

En julio, la misma aerolínea sufrió un problema informático similar que les obligó a cancelar sus vuelos a nivel nacional durante tres horas, afectando, en aquella oportunidad, a más de 15.000 personas y 300 vuelos. EFE