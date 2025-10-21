La deuda pública de la eurozona subió medio punto en el segundo trimestre, hasta el 88,2% del PIB

La ratio de deuda pública de la eurozona se situó en el 88,2% del PIB durante el segundo trimestre de 2025, lo que supone medio punto más que al cierre del primer tramo del año, mientras que en la Unión Europea el endeudamiento creció en cuatro décimas, hasta el 81,9%.

Según se desprende de los datos publicados este martes por Eurostat, la deuda bruta y general fue de 13,677 billones de euros en el área de la moneda común. Esta cifra se elevó hasta los 15,047 billones de euros al ampliarse a la totalidad del club comunitario.

Los pasivos totales estaban compuestos por un 84,2% de bonos dentro de la zona euro y un 83,7% en la UE; un 13,2% por préstamos en la eurozona y un 13,8% entre los Veintisiete, así como un 2,5% de efectivo y depósitos para ambos grupos.

Los préstamos interestatales, como porcentaje del PIB al final del segundo trimestre, fueron del 1,4% en la zona euro y en el 1,2% en la UE.

Las ratios más altas de deuda pública al finalizar el trimestre se hallaron en Grecia (151,2%), Italia (138,3%), Francia (115,8%), Bélgica (106,2%) y España (103,4%). Por el contrario, las más bajas se registraron en Estonia (23,2%), Luxemburgo (25,1%), Bulgaria (26,3%) y Dinamarca (29,7%).

En comparación con el primer trimestre de 2025, los incrementos más abultados de deuda se observaron en Finlandia (4,3%), Letonia (2,7%) y Bulgaria (2,6%), pero se redujeron en mayor medida en Lituania (-1,4%), Irlanda (-1,2%), Grecia y Luxemburgo (-1,1%).

Ya frente al segundo trimestre de 2024, los endeudamientos más gravosos fueron los de Finlandia (7,8%), Polonia (6,1%) y Rumanía (5,8%). Después, Grecia (-8,9%), Irlanda (-7,2%) y Chipre (-6,5%) fueron los alumnos más aventajados a la hora de contener el desfase entre ingresos y gastos.

De su lado, España subió en una décima su ratio de deuda en el segundo trimestre de 2025 frente al primero, aunque, en comparativa interanual, lo bajó en 1,8%. Así, cerró en el 103,4%, equivalente a 1,691 billones de euros.