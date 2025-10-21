El hijo de Cristiano Ronaldo, convocado por primera vez con la selección Sub-16 de Portugal

El hijo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., jugador de las categorías inferiores del Al-Nassr saudí, fue convocado este martes por primera vez con la selección Sub-16 de Portugal para el Torneo de la Copa Federaciones en Turquía.

Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, fue incluido en una convocatoria de 22 jugadores de Portugal para el torneo de categoría Sub-16 que disputarán los lusos junto a las selecciones de Turquía, Gales e Inglaterra entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre.

Su convocatoria se produce después de que en mayo fuera convocado con la selección Sub-15 de Portugal para seguir con su progresión en las categorías inferiores del combinado luso. Cristiano Ronaldo Jr., ahora jugador del Al-Nassr saudí desde diciembre de 2022, también ha pasado por las categorías inferiores de la Juventus y del Manchester United, clubes en los que jugó su padre.

El extremo de 15 años quiere así emular los inicios en la carrera de Cristiano Ronaldo, que debutó con la selección Sub-15 en 2001, y que ha sido 223 veces internacional con la Absoluta, marcando 143 goles, en sendos récords a nivel de selecciones.