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Jurado electoral rechaza el pedido de Sánchez para anular votos de peruanos en el exterior

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Lima, 23 jun (EFE).- Un jurado electoral de Perú rechazó este martes, por improcedente, la solicitud del candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez de anular los votos en el exterior de la segunda vuelta presidencial de Perú frente a la candidata derechista Keiko Fujimori, lo que le podría haber significado su triunfo en la elección.

La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 se refiere a las mesas de votación a cargo de las oficinas consulares de África, América del norte, Centro América y el Caribe, América del sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía, precisó una nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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La máxima autoridad electoral aclaró que la solicitud de nulidad fue presentado en forma extemporánea y sin el pago de la tasa electoral por parte del partido Juntos por el Perú, que lidera Sánchez, lo cual incumplió la normativa electoral.

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