Agencias

El Primavera Sound volverá a tener ediciones en Buenos Aires y Sao Paulo en 2026

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Primavera Sound volverá a tener ediciones en Buenos Aires (Argentina) y Sao Paulo (Brasil) en el otoño de 2026 en su retorno a Latinoamérica, informa este sábado el festival en un comunicado.

El festival tendrá lugar en Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre y en el Autódromo de Interlagos de Sao Paulo el 5 y 6 de diciembre, de la mano de la empresa brasileña de entretenimiento Bonus Track.

El Primavera Sound ha asegurado que son dos países que "siempre han acogido el festival con los brazos abiertos", y ha remarcado que ha mantenido el contacto con su público latinoamericano.

El festival ha dicho que dos salas de Buenos Aires acogen desde el pasado 9 de septiembre con la actuación de Teenage Fanclub el ciclo de conciertos Primavera Club y a principios de noviembre acogerá los shows de Helado Negro, Bloc Party y Otobake Beaver.

Este anuncio supone el regreso del festival Primavera Sound a Latinoamérica después de que en 2024 cancelara las ediciones previstas por "dificultades externas" para celebrar los eventos a la altura que se merecen.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una Bolivia en crisis pone rumbo hacia la derecha en una segunda vuelta electoral sin el MAS 20 años después

Una Bolivia en crisis pone

El acuerdo nuclear con Irán recibe el golpe de gracia diez años después con su expiración formal este sábado

El acuerdo nuclear con Irán

Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa: plan familiar y deportivo este fin de semana

Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa:

Liberadas ocho mujeres explotadas sexualmente por una red criminal en pisos prostíbulo de Oviedo

Liberadas ocho mujeres explotadas sexualmente

La Guardia Civil detiene a tres personas por cometer al menos 38 robos en viviendas por toda la mitad norte peninsular

La Guardia Civil detiene a