China insta a Filipinas a dejar sus "ilusiones" sobre el mar de China Meridional

El Gobierno chino ha instado a la autoridades de Filipinas a acabar con "ilusiones poco realistas" y sus "farsas" en medio de otro choque por las disputas territoriales en aguas del mar de la China Meridional que provocaron el pasado domingo una colisión entre barcos de ambos países.

"Los hechos son muy claros y Filipinas no tiene motivos para justificar o negar sus intrusiones, provocaciones y acciones indebidas", ha sostenido el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias china Xinhua.

Pekín ha acusado a Manila de realizar una "intrusión ilegal" en aguas cercanas al archipiélago Nansha Qundao y ha denunciado la reciente reivindicación de soberanía de este conjunto de islas y de Huangyan Dao por parte de un oficial filipino.

"El alcance del territorio filipino ha sido definido por una serie de tratados internacionales, y Huangyan Dao y Nansha Qundao, pertenecientes a China, no se encuentran dentro de él", ha defendido Xiaogang.

El Gobierno chino ha prometido más "medidas decididas" para defender su soberanía sobre estas islas y sus derechos marítimos, frente a la "distorsión deliberada" de los "hechos históricos y jurídicos" por parte de Filipinas.

El incidente tuvo lugar concretamente cerca de la isla Thitu, conocida localmente como isla Pagasa. Las autoridades filipinas denunciaron la embestida de un barco de la Guardia Costera china contra otro navío filipino e, incluso, aseguraron que el barco chino empleó un cañón de agua contra los navegantes filipinos.

El mar de China Meridional, que limita con China y varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas, ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas, con innumerables reivindicaciones territoriales marítimas superpuestas.

Las aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas.