Mueren cerca de 20 personas, incluido un líder tribal, en un ataque aéreo en Sudán

Al menos 17 personas han muerto, incluido un líder tribal, en un ataque aéreo contra una reunión comunitaria en la localidad sudanesa de Mazrub, ubicada en el estado de Kordofán Norte (centro), en el marco de la guerra civil desatada en abril de 2023 entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Fuentes locales consultadas por el diario 'Sudan Tribune' han informado de que un dron ha matado al líder tribal, identificado como Suleiman Yaber Yuma Sahl, y a varios miembros de su familia, incluido su hijo. También ha herido gravemente a cinco personas.

Un portavoz de las RSF ha acusado al Ejército sudanés de estar detrás de los hechos, pero activistas han responsabilizado a las paramilitares del incidente, puesto que la población local había exigido recientemente su retirada de la zona tras el aumento de las violaciones contra la población civil.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.