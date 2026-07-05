Al menos un muerto y dos heridos en un ataque atribuido a las fuerzas ucranianas en Crimea

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave, a causa de un ataque que las autoridades prorrusas de Crimea han atribuido este domingo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el norte de la península.

El gobernador de Crimea, Serguei Aksionov, ha confirmado el balance de víctimas a través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, en el que ha señalado que el incidente se ha producido como consecuencia de otra agresión del Ejército "enemigo".

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Posteriormente, Aksiónov ha publicado un comunicado en el que ha indicado que, "en el norte de Crimea, como resultado de un nuevo ataque enemigo, una persona ha muerto" y "otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave".

Asimismo, ha trasladado sus condolencias por la víctima mortal y ha asegurado que "cada vida perdida es una gran pérdida para todos nosotros". "Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos del fallecido", ha continuado.

En relación con los heridos, el gobernador ha expresado su deseo de una pronta recuperación y ha asegurado que "las autoridades de la república proporcionarán todo el apoyo necesario".

Por último, Aksiónov ha pedido a la población que permanezca alerta y atienda únicamente a la información difundida por canales oficiales. "Insto a los habitantes de Crimea a mantenerse vigilantes y a confiar únicamente en fuentes de información oficiales", ha concluido.

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