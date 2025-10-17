Condenadas a muerte seis personas en RDC por supuestos lazos con un grupo vinculado a Estado Islámico

Un tribunal militar de República Democrática del Congo (RDC) ha condenado a muerte a seis personas y a penas de cárcel a otras 50 por sus lazos con el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a la organización terrorista Estado Islámico y que han matado a cientos de personas en sus ataques de los últimos años en el este del país africano.

El tribunal, con sede en la provincia de Kivu Norte, ha emitido las sentencias contra estas personas, entre ellas tres extranjeros, por su participación en el grupo, financiación del terrorismo y reclutamiento de niños soldado, una medida aplaudida por el capitán Hubert Kabandani, representante de la Fiscalía congoleña durante el proceso.

Kabandani ha subrayado que las autoridades "querían demostrar a la población que colaborar con las ADF no es bueno". "Toda persona que pueda colaborar con estos asaltantes va a sufrir la misma suerte", ha advertido, antes de resaltar que los culpables "harán frente a todo el peso de la ley", según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.