Koldo guarda silencio ante el Supremo sobre los fondos "opacos" y Fiscalía no pide prisión pero las acusaciones sí

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en una nueva comparecencia en el Tribunal Supremo (TS), tras la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se mantengan las medidas cautelares vigentes --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial--, mientras que las acusaciones populares que encabeza el PP han reclamado que lo envíe a prisión provisional.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, después de que García haya comparecido tras ser citado por el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señala como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Según las mismas fuentes, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha pedido cárcel aunque aprecia riesgo de fuga, pero cree que está conjurado con las medidas que ya tiene vigentes García y las acusaciones populares han solicitado prisión provisional al considerar que podría tener dinero en el extranjero.

El exasesor, por su parte, ha intentado hacer un alegato sobre que no ha podido defenderse bien porque no ha podido acceder a sus dispositivos, pero el juez instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, le ha frenado, han indicado.

Las mismas fuentes indican que Luzón ha afeado a Koldo que calle ante el juez pero hable ante los medios de comunicación, una intervención que el instructor también ha frenado, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Puente volvió a llamarlo a sede judicial tras recibir un nuevo informe donde la UCO asegura que García "actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos", de modo que "parte de los gastos de este último eran sufragados y liquidados" por su asesor "con vistas a una eventual restitución institucional".

Los investigadores señalaron la existencia de una reserva de dinero en metálico que no encontraría respaldo en los ingresos regulares del exdirigente socialista y de la que Koldo dispondría para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe, tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, la empleada doméstica o regalos a sus parejas.

Además, la Guarda Civil reflejó que el PSOE pagó tanto a Koldo como a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no.

La UCO detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).

Con todo, el magistrado cree que Ábalos y Koldo "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".

Koldo declaró por primera vez el pasado diciembre como imputado en el Supremo por la causa a la que da nombre, pero el pasado junio ya apostó por callar.

"PRECAVIDO" POR SI ENTRA EN PRISIÓN

El exasesor ministerial ha llegado en taxi al Supremo poco antes de las 10.00, la hora a la que estaba citado. Acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz, y ataviado con una boina y mochila en mano, no ha hecho declaraciones a los periodistas, aunque a las puertas del despacho de la letrada, al ser preguntado por los medios sobre la mochila, ha respondido que es un "hombre precavido".

Y es que Koldo también se enfrentaba este jueves a una vistilla para revisar las medidas cautelares que le impuso el magistrado el pasado febrero: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.

Fuentes del entorno de García aseguraron antes de comparecer que se encuentra preparado para entrar en prisión provisional, medida que por ahora solo ha prosperado con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas, debido a su "papel principal" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

En un último movimiento de su defensa, el exasesor solicitó este martes al Supremo que anulara y archivara las pesquisas en todo lo que el Congreso de los Diputados no había autorizado expresamente al conceder el suplicatorio para investigar a Ábalos, el único aforado de la causa y el motivo por el que García también está investigado en el TS, además de en la Audiencia Nacional, donde comenzó la investigación.

La defensa argumenta en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que todo lo que excede el mandato parlamentario debe quedar fuera de la investigación del Supremo, que a su juicio solo podría indagar en las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos para comprar material sanitario en plena pandemia a una empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

Según su razonamiento, el instructor debería solicitar tantos suplicatorios al Congreso como hechos distintos a investigar, entre ellos las supuestas gestiones de Koldo, por mandato de Ábalos, para colocar en empresas públicas a Jésica Rodríguez, expareja del exministro, o los presuntos amaños de obra pública.

En el caso de Ábalos, que compareció este miércoles ante el juez, las acusaciones populares lideradas por el PP pidieron su ingreso en prisión provisional, si bien la Fiscalía Anticorrupción se opuso, a pesar de que sí apreció riesgo de fuga e indicios reforzados en su contra. El magistrado siguió finalmente la línea del Ministerio Público, limitándose a confirmar las cautelares vigentes.

No obstante, pese a descartar enviar al exministro a prisión provisional, advirtió, al igual que el fiscal, de que veía un "creciente" riesgo de fuga que asumía que podía aumentar a medida que se refuercen los indicios y se acerque el eventual juicio. Entonces, avisó, sí podría adoptar "medidas cautelares más gravosas".

Ábalos compareció este miércoles por estos hechos y, a diferencia de las tres ocasiones anteriores, optó por guardar silencio y alegó indefensión, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, por no contar con un abogado de su confianza, ya que estuvo asistido por su hasta ahora letrado, José Aníbal Álvarez, al que quiso renunciar días antes por "diferencias irreconducibles", pero el magistrado no le dejó al considerar que era fraude de ley.

