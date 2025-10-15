Trade Republic lanza en su plataforma bonos soberanos españoles y corporativos de EEUU a partir de un euro

El banco digital Trade Republic ha anunciado este miércoles el lanzamiento en su plataforma de inversión de bonos soberanos españoles y corporativos de Estados Unidos a los que se puede acceder a partir de un euro.

El bróker de origen alemán ha enmarcado en un comunicado que, con el lanzamiento de nuevos productos de renta fija, da un paso más en su evolución para convertirse en un gestor patrimonial integral.

En concreto, con este lanzamiento los clientes de Trade Republic pueden invertir desde un euro en un conjunto diversificado de fondos cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés) de bonos vinculados a emisores como gobiernos y empresas con el objetivo de generar ingresos por intereses a varios años vista.

"Los clientes pueden invertir en emisores como Apple o Netflix y beneficiarse potencialmente del entorno de tipos más altos en Estados Unidos", ha ejemplificado la compañía; eso sí, ha subrayado que hay que "tener siempre en cuenta el riesgo de divisa".

Adicionalmente, la plataforma de inversión dará acceso a Letras del Tesoro y Bonos del Estado español desde un euro, lo que difiere con los mínimos a través del mercado primario del Tesoro Público de 1.000 euros.

De su lado, los inversores tienen la flexibilidad de poder vender las participaciones de estos productos en cualquier momento al precio de mercado, en tanto que los intereses se abonan con carácter trimestral.

"Los nuevos productos de bonos y de interés fijo, con vencimientos claramente definidos, proporcionan certidumbre en la planificación sin renunciar a la flexibilidad [...] Esto los convierte en una opción ideal para ahorrar con objetivos concretos, como un viaje, un coche o la compra de una vivienda", han circunscrito desde la compañía.

En esa línea, han reivindicado que, dependiendo del vencimiento, los rendimientos de estas estrategias se sitúan, de media, entre uno y tres puntos porcentuales por encima del tipo medio de las cuentas remuneradas.

En un plano más amplio, el cofundador de Trade Republic, Christian Hecker, ha sostenido que, para construir patrimonio a largo plazo, combinar distintas clases de activos es "esencial". "Así invierten los profesionales, y ahora lo estamos haciendo posible paso a paso para todos", ha afirmado.

El 'Country Manager' de Trade Republic en España y Portugal, Pablo López, ha acompasado que a día de hoy "la renta fija vuelve a ser una alternativa real para quienes buscan hacer crecer sus ahorros sin asumir grandes riesgos".

Con carácter comercial, desde la entidad han añadido que aportarán un 1% extra de interés hasta fin de año en inversiones hechas en esta tipología antes del 13 de noviembre.

Este movimiento se ha enmarcado en una amplia estrategia de expansión por parte de la compañía, toda vez que recientemente incorporó el acceso a capital riesgo desde un euro --concretamente, en vehículos de Apollo y EQT-- y lanzó una cuenta infantil.

En un plano más amplio, Trade Republic ha cumplido su cuarto aniversario en España y ha señalado que, desde enero de 2023, ha abonado a escala global 2.500 millones de euros en las cuentas remuneradas de sus clientes.

Estas cuentas remuneradas, cuyo interés va de la mano de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), han sido el gran motor de la entidad junto a su bróker de inversión, en tanto que actualmente la firma opera en 18 países europeos y cuenta con más de 150.000 millones de euros en activos bajo gestión.