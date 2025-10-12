Perú, país invitado a la Ofrenda, luce con orgullo su devoción por la Virgen del Pilar

Perú, país invitado a la Ofrenda, ha reunido a cientos de compatriotas llegados de toda España para desfilar por el centro de Zaragoza en este domingo 12 de octubre, día del Pilar y de la Hispanidad, y ofrecer sus ramos de flores, sus dances y sus trajes típicos a la Virgen del Pilar.

La agrupación del país andino se ha congregado a primera hora en la plaza de Sas, desde donde ha iniciado un colorido y animado desfile por la calle Alfonso durante el que ha deslumbrado con su explosión de colores, músicas y vestimentas en representación de las diferentes regiones del país.

Encabezada por un centro floral con los colores del pabellón nacional, compuesto por tres franjas --roja, blanca y roja-- con el escudo de armas del Perú en el centro y que ya ocupa su puesto de honor en la estructura del manto de la Virgen, la delegación peruana ha estado presidida por el cónsul general del Perú en Barcelona, Luis Pablo Salamanca, quien ha trasladado "el orgullo" de poder participar en esta fiesta en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad.

"Estamos muy contentos, muy felices, muy honrados de que el Perú haya sido invitado a ser el país especial para participar en esta fiesta del Pilar", ha compartido para Europa Press mientras caminaba por la calle Alfonso.

Su país ha reclutado una nutrida representación de ciudadanos de la diáspora en España: "Hemos reunido peruanos de todas partes de España, de Aragón, de Barcelona, de Madrid y de otras partes para celebrar conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza estas fiestas que son muy bonitas, muy apasionadas", ha declarado el representante institucional, con jurisdicción en Cataluña y Aragón.

Durante el recorrido, el público apostado tras las vallas ha podido disfrutar y sorprenderse con la variedad de colores de los trajes típicos de las diferentes regiones del país invitado a la Ofrenda.

Divididos por secciones que se movían al son de diferentes músicas en equipos portátiles, los oferentes del país andino han lucido grandes sombreros de paja, y más pequeños rematados con plumas, tocados de tul. Se han visto faldas largas o polleras y mantas o chales coloridos, paños bordados de tonos llamativos, vestidos cortos, máscaras y trajes de los poblados indios.

"Nosotros también somos devotos de la Virgen del Pilar y estamos muy felices de poder mostrar nuestros colores, nuestra diversidad".

Una diversidad que se explica, según ha relatado Salamanca, por la existencia "tres regiones muy marcadas y muy distintas, la costa, la sierra, donde están los Andes, donde estaba el imperio incaico, en Cuzco, Machu Picchu, y la selva peruana. Porque la gente quizás no sabe que dos tercios del Perú es selva".

"En el Perú nace el río Amazonas, ha proseguido el cónsul, y las vestimentas son de las tres regiones del Perú. Así, la vestimenta blanca se usa mucho en la costa, mientras que en la sierra se usa mucho la vestimenta de color rojo. Y en la selva, colores más relacionados a los bosques, o sea, amarillo, verde", ha descrito.

El desfile peruano ha estado arropado a la entrada a la plaza del Pilar por una notable presencia de compatriotas, que han lucido con orgullo banderas y camisetas de su selección nacional.