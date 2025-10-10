Explosión en una planta de explosivos en Tennessee deja al menos 19 desaparecidos, entre ellos varios muertos

Al menos 19 personas se encuentran desaparecidas tras una grave explosión que ha tenido lugar en una planta de fabricación de explosivos en el estado de Tennessee (EEUU), entre las cuales las autoridades han confirmado varias víctimas mortales sin todavía especificar su número.

"Hemos podido confirmar que tenemos 19 almas que buscamos", ha asegurado el sheriff de la Oficina del Sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en declaraciones a los medios recogidas por al cadena de televisión ABC News. Durante la misma comparecencia ha reconocido la existencia de varias víctimas mortales entre los desaparecidos.

El accidente ha ocurrido alrededor de las 7.45 horas (hora local) en una planta de la empresa Accurate Energetic Systems, ubicada entre los condados de Hickman y Humphreys, y el edificio ha quedado reducido a escombros.

"No hay nada que describir. Ha desaparecido", ha indicado Davis al ser preguntado por el estado del edificio. Asimismo, ha descrito la escena como "una de las situaciones más devastadoras" de su carrera.

Las autoridades no han podido descartar que haya más personas entre los desaparecidos y han afirmado que la investigación para determinar las causas de la explosión será larga. "¿Veo una explicación a corto plazo? No. ¿Nos veo aquí muchos días? Sí", ha declarado el oficial.

La compañía Accurate Energetic Systems sostiene en su página web que su actividad está centrada en el desarrollo y fabricación de productos energéticos y militares tanto para el sector militar como el comercial, entre ellos minas o explosivos de demolición.