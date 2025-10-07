Tres heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid

Tres personas han resultado heridas y cuatro (tres hombres y una mujer) se encuentran desaparecidas en el derrumbe parcial de este lunes de un edificio en obras de la calle de las Hileras, en la zona de Ópera, en el centro de la capital, pasadas las 13 horas.

Así lo han confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, en declaraciones a los medios en el lugar. Se ha derrumbado "el forjado" de este edificio que estaba en rehabilitación.

Sanz ha detallado que son cuatro desaparecidos y tres los heridos, "dos de levedad que no han requerido traslado" y uno "en estado menos grave que ha sido trasladado con una fractura de miembro inferior". De los tres atendidos por Samur-PC, una psicóloga de este servicio ha asistido a los dos contusionados leves por el shock tras el derrumbe.

"El dato de cuatro personas desaparecidas, tres varones y una mujer, en principio es la información que tenemos fundamentalmente a través de la propia empresa de obras que es la que ha trasladado que echaban de menos precisamente a estas personas", ha indicado la vicealcaldesa. Así, se trabaja para asegurar la zona para la búsqueda de los desaparecidos.

En el lugar, están trabajando ahora mismo un total de 16 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han indicado desde Emergencias Madrid. Cuentan con la Sección de Apoyo Aéreo y Sección Canina de Policía Municipal.

Emergencias Madrid ha detallado igualmente que los edificios situados a los lados del siniestrado, en rehabilitación, sí están habitados, por lo que bomberos y policías han desalojado a los vecinos.

Los mismos servicios de emergencia han informado de que el inmueble siniestrado tiene seis alturas y la fachada se mantiene. Los escombros de la zona dañada han caído hacia el interior. Bomberos evalúa la estructura del edificio para trabajar con seguridad.

Un hombre que trabaja en esta obra pero que en ese momento se encontraba fuera del edificio ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que de pronto han visto una nube de polvo y "no se veía nada". El trabajador, que se dedica al bombeo de hormigón, era el primer día que estaba en esta obra.

Según ha relatado, el derrumbe es en la parte interior del edificio. "La fachada está intacta", ha subrayado el trabajador, que ha aclarado que todos sus compañeros se encuentran en buen estado.

"FUERTE RUIDO" Y "GRAN CANTIDAD DE POLVO"

En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión ya que algunos de ellos al ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas. En declaraciones a Europa Press han indicado que escucharon un fuerte temblor hace alrededor de una hora.

En declaraciones a Europa Press, dos trabajadoras del Museo del Pan Gallego, muy cerca del lugar del derrumbe, han explicado que se ha escuchado un fuerte ruido, "como una bomba", e inmediatamente han notado "una gran cantidad de polvo" que salía del edificio número 4 de la calle Hileras.

Según han explicado Boyana y Aurora, inmediatamente han salido a la calle y han visto como algunos de los obreros salían del inmueble afectado, algunos de ellos clientes de su panadería, "llenos por completo de polvo".

Inmediatamente han llegado los servicios de emergencias y la calle "se ha llenado de ambulancias y de Policía". La zona ha sido acordonada por completo entre la plaza Mayor y Ópera, con todos los locales cerrados al público, aunque ellas se encuentran en el interior.

Ambas han apuntado que se trata de un edificio en obras que estaba siendo reformado desde hace meses para construir un hotel y que cuenta con una grúa "de unos siete metros" en la parte alta del inmueble. "Era un edificio de oficinas, más modernos de los que suele haber en esta zona y llevaba meses en obras, antes del verano. Estaba vacío, aunque en la parte baja hay una peluquería", han explicado.