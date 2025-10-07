Roborock se une al Prime Day de Amazon con descuentos exclusivos de hasta 700 euros

La compañía de robótica doméstica Roborock ha anunciado los descuentos exclusivos que aplicarán este 7 y 8 de octubre durante el Prime Day de Amazon a algunos de sus productos más destacados, con rebajas de hasta 700 euros para acercar a los usuarios tecnología de vanguardia que les ayude a simplificar su vida diaria.

Con un enfoque centrado en el usuario, Roborock ha desarrollado líneas innovadoras de aspiradoras robóticas e inalámbricas, capaces de limpiar en húmedo y en seco, adaptándose a las distintas necesidades del hogar, como es el caso de su emblemático brazo robótico OmniGrip, que se ha convertido en un referente en el sector.

La compañía, que cuenta con una amplia cartera de productos en más de 230 países y que ha alcanzado el número uno a nivel mundial en el sector de la robótica de limpieza, liderando tanto en valor como en unidades de ventas desde 2023, lanza ahora estas ofertas exclusivas para sus clientes, que podrán aprovecharse los días 7 y 8 de octubre en el Amazon Prime Day.

DESCUENTOS EN TODAS LAS FRANJAS DE PRECIO

En concreto, ha anunciado un descuento de casi el 37 por ciento en Roborock QV 35A Set, que puede conseguirse por 379,99 euros (frente a los 599,99 originales). Este dispositivo destaca por una potente succión HyperForce de 8.000 pascales y su estación de acoplamiento todo en uno vacía automáticamente el polvo, rellena el agua y lava y seca las mopas, asegurando limpieza continua y comodidad.

Estos descuentos llegan también a sus productos 'tope de gama', como es el caso de Roborock Saros 10R, que se puede adquirir por 1049,99 euros, con un 30 por ciento de rebaja respecto a su precio habitual de 1499,99 euros. Este modelo destaca por su diseño ultrafino de 7,98 centímetros y su avanzado sistema de navegación StarSight 2.0, que combina tecnología ToF 3D y una cámara RGB con IA para crear mapas tridimensionales precisos y detectar hasta 108 tipos de obstáculos, incluidos objetos pequeños como cables o calcetines.

Además, su chasis AdaptiLift ajustable permite superar alfombras de pelo medio a largo y umbrales complejos de hasta 4 centímetros, mientras que su potente succión HyperForce de 22.000 pascales y sistema antienredos dual ofrecen una limpieza eficaz y sin enredos. Saros 10R también cuenta con activación por voz y compatibilidad con asistentes como Alexa, Siri y Google Home.

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA PARA LA LIMPIEZA DEL HOGAR

Por encima del 30 por ciento de descuento también están disponibles el Roborock Q10 S5+ y el Roborock Q7 L5. El primero de ellos se puede comprar hasta el 8 de octubre por 289,99 euros, lo que supone una rebaja del 32 por ciento respecto a su precio habitual de 429,99 euros. Este modelo, junto con su estación de conexión RockDock Plus, apuesta por la potencia (10.000 pascales) y una navegación de precisión con PreciSense LiDAR, para los usuarios que buscan "máxima comodidad y resultados profesionales", tal y como explica la compañía.

Roborock Q7 L5, por su parte, se posiciona como una "solución de limpieza definitiva para el hogar", combinando una potente succión HyperForce de 8,000 pascales con un sistema dual antienredos que elimina eficazmente pelo y suciedad, además de una navegación inteligente y controles avanzados desde la app. Este dispositivo se encuentra durante estos días por 159,99 euros frente a los 229,99 euros habituales (un descuento del 30,44 por ciento).

Por último, la compañía ofrece un 14 por ciento de descuento en el modelo Roborock F25 LT (de 349,99 euros a 284,99 euros), que destaca por la potente succión de 20.000 pascales y una frecuencia de 450 pasadas por minuto, capaz de eliminar el 99,9 por ciento de las bacterias en una sola pasada, tanto en seco como en húmedo, según añaden desde Roborock.

Este modelo está equipado con la tecnología JawScrapers, que gracias a su diseño antienredos y sus cuchillas de dientes afilados, captura de pelos y evita rayaduras. Su estructura de 12,5 cm y diseño giratorio de 70 grados facilitan la limpieza bajo muebles y los bordes. Asimismo, el rodillo inteligente se limpia y seca automáticamente con aire caliente a 90°C en solo 5 minutos, mientras los sensores DirTect anticipan las necesidades de autolimpieza, haciendo que la experiencia sea cómoda e higiénica.