Riu culmina en Costa Rica la reforma completa del hotel Riu Guanacaste

Riu Hotels & Resorts ha anunciado la reapertura del hotel Riu Guanacaste, ubicado en primera línea de Playa Matapalo (Costa Rica), tras una renovación integral de sus instalaciones y servicios, fortaleciendo así su portafolio en América Latina.

El Riu Guanacaste, que abrió sus puertas en 2009, fue el primer hotel que Riu Hotels abrió en el destino, para después, en 2012, inaugurar su segundo hotel en el país, el Riu Palace Costa Rica.

La remodelación del Riu Guanacaste incluye la actualización total de habitaciones, zonas comunes, restaurantes, bares y áreas exteriores, con un diseño interior que combina modernidad y tradición, inspirado en la biodiversidad y la riqueza cultural del entorno natural costarricense.

El resort, que amplió su capacidad el pasado año, cuenta ahora con 1.041 habitaciones completamente rediseñadas. Entre las novedades se encuentran ocho habitaciones swim-up, equipadas con piscina privada, que refuerzan la oferta de alojamiento premium.

Las zonas comunes también han sido transformadas: el nuevo lobby ofrece un concepto abierto y funcional, mientras que las áreas exteriores incorporan seis piscinas -tres de ellas con bar acuático-, jardines renovados y nuevas zonas de sombra.

La oferta gastronómica se ha ampliado con nuevos conceptos y la renovación de todos los restaurantes. El hotel ofrece ahora opciones internacionales con especialidades asiáticas, mexicanas, italianas y su clásico steakhouse, además de dos restaurantes buffet con estaciones en vivo y nuevos espacios informales como Pepe's Food (comida estilo grill) y Tiki Taco (taquería mexicana).

Entre las novedades destacan la heladería Candy y el renovado Sports Bar, que adopta el concepto American Country, con platos típicos estadounidenses y servicio 24 horas.

El segmento familiar también se ha visto reforzado con la renovación del área infantil RiuLand, así como con el acceso de los huéspedes al parque acuático Splash Water World y a las fiestas temáticas Riu Party, compartidas con el vecino hotel Riu Palace Costa Rica.