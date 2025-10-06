Olivia de Borbón, Hubertus von Hohenlohe y Emilio Butragueño revelan los momentos más especiales de la boda de Cayetano

Cansados pero felices, y coincidiendo en que ha sido una boda preciosa y que los novios irradiaban felicidad. Así hemos visto a los invitados más ilustres al 'sí quiero' de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan regresando a Madrid tras haber formado parte este sábado 4 de octubre del día más feliz en la vida del duque de Arjona y su ahora mujer.

Además de Alfonso Díez, que emocionado ha asegurado que "todo lo que les cuente es poco", apuntando que la comida fue "estupenda" y que todos bailaron muchísimo, y de Susanna Griso, que ha revelado que no hubo ni lanzamiento de ramo a las invitadas ni corte de tarta nupcial, "ahorrándose así parte de las tradiciones", Olivia de Borbón y Julián Torres, Emilio Butragueño y Hubertus Von Hohenlohe nos han contado qué fue lo que más les gustó de la boda.

"Fue muy bien, muy bonito, armónico, me encantó, gente guapa, la novia feliz, Cayetano también, estoy muy contento por ellos" ha expresado Hubertus, descubriendo que Cayetano se emocionó en varios momentos: "Lloró en la iglesia con la tumba de su madre, y también cuando habló unas palabras un amigo para ellos, dieron un discurso muy bonito". "Cuando la gente es feliz es lo más bonito que se puede encontrar, lo importante es que trabajen y que dure" ha añadido al abandonar Sevilla para poner rumbo a Madrid.

"Es la boda de una segunda juventud para Cayetano, que con una chica de 29 años. Pues va a estar joven y va a estar para un rato. Estaban muy felices" ha añadido al llegar a la capital junto a su mujer Simona Gandolfi, antes de salir en defensa del jinete por su enfado con la prensa al abandonar la iglesia tras darle el 'sí quiero' a Bárbara: "Él tiene su carácter y sus formas, pero yo creo que está muy contento. Me imagino que era un momento muy privado y que no quería estar demasiado desbordado de vosotros, que erais muchos. Y se le tiene que comprender" ha sentenciado.

Olivia de Borbón y su marido Julián Porras han destacado que fue "una boda muy emocionante, muy divertida, acabamos muy tarde". "Hemos bailado sin parar. Nos acostamos tardísimo porque lo pasamos pipa" han añadido, asegurando que ellos no vieron al jinete serio o molesto, sino "emocionado y feliz, encantado de la vida".

También Emilio Butragueño, que íntimo amigo de Cayetano ejerció de testigo del enlace y, fiel a su discreción, se ha limitado a confirmar que estuvo "todo muy bien, todo fenomenal". "Los novios súper felices, son la bomba los dos" ha añadido en la estación del AVE junto a su mujer, Sonia González, confirmando que toda la familia Alba estuvo "súper unida".