LG anuncia la llegada a España de su monitor 6K con conectividad Thunderbolt 5

LG Electronics lanzará un monitor con resolución 6K y conectividad Thunderbolt 5 en España a finales de mes, perteneciente a la gama UltraFine evo y dirigido a profesionales de edición de vídeo, diseño gráfico y creación de contenidos.

UltraFine evo 6K (modelo 32U990A) está diseñado para "responder a las demandas de los entornos profesionales más exigentes", a los que ofrece una definición 6K (6.144 x 3.456 píxeles), lo que se traduce en un 162 por ciento más de píxeles que un monitor UHD 4K, como indica la compañía tecnológica en una nota de prensa.

La pantalla de 32 pulgadas ofrece una densidad de 224 píxeles por pulgada y cubre prácticamente todo el espectro DCI-P3 (98%) y Adobe RGB (99,5%), además de contar con la certificación VESA DisplayHDR 600, que asegura un brillo uniforme y colores consistentes. El nuevo 'Studio Mode' añade tres perfiles de color preconfigurados y optimizados para trabajar con dispositivos Apple.

El monitor también cuenta con conexión en cadena vía Thunderbolt 5, lo que lo convierte, según LG, en "el primer monitor del mundo" en ofrecer esta conectividad y resolución 6K.

La compatibilidad con Thunderbolt 5 asegura una integración directa con dispositivos Mac y funciona como hub de alta velocidad para SSDs, eGPUs y otros periféricos. Con hasta 120 Gbps de transferencia unidireccional -tres veces más rápida que Thunderbolt 4-, soporta un renderizado 4K en tiempo real y permite una transferencia ágil de archivos RAW 8K.

A nivel de diseño, UltraFine evo 6K apenas presenta bordes para ofrecer una experiencia visual inmersiva y un acabado minimalista con soporte ultradelgado en forma de 'L'. Las opciones de inclinación, giro y altura pivotable a 90º, permiten trabajar cómodamente durante largas sesiones y facilitan la edición de contenido en formato vertical, como YouTube Shorts o Instagram Reels.

LG ha informado de que este monitor estará disponible en el mercado español a finales de octubre. Perteneciente a la gama alta, este monitor está diseñado para profesionales de edición de vídeo, diseño gráfico y creación de contenidos que trabajan con flujos de trabajo complejos y de gran volumen de datos.