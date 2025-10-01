Dell lanza cuatro nuevos monitores para el hogar diseñados para fomentar un uso cómodo y reducir la fatiga visual

Dell ha presentado nuevos monitores de la gama Dell Plus para el hogar, que cuenta con tecnología que ayuda a reducir la emisión de luz azul y la fatiga visual y con un diseño pensado para ofrecer un uso cómodo a lo largo del día.

Los monitores Dell 24 (S2425HSM) y 27 Plus (S2725HSM), así como Dell 27 Plus QHD (S2725DSM) y Dell 27 Plus QHD USB-C (S2725DC), son los nuevos monitores que la empresa estadounidense ha diseñado para mejorar la experiencia de visualización en el hogar.

Se trata de cuatro modelos que emplean un panel IPS y cuentan con la tecnología AMD FreeSync para ofrecer imágenes fluidas y sin interrupciones. También admiten una frecuencia de actualización de 144Hz y tiempo de respuesta de 1ms (MPRT).

Los altavoces duales integrados de 3 varios habilitan un sonido envolvente y una acústica mejorada en un rango más amplio de frecuencias, además de perfiles de audio personalizables.

Para garantizar un uso cómo a lo largo del día, Dell ha destacado que los cuatro monitores han recibido la certificación TÜV Rheinland 4 estrellas para confort ocular, que ayuda a reducir la emisión de luz azul y la fatiga visual. Su diseño, además, permite ajustarlos en altura, y disponen de una conectividad versátil.

La compañía tecnológica ha confirmado que los cuatro monitores están ya disponibles en el mercado, con los siguientes precios: Dell 24 Plus por 147,62 euros, Dell 27 Plus por 182,71 euros, Dell 27 Plus QHD por 263,78 euros y Dell 27 Plus QHD USB-C por 304,92 euros.