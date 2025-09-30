Al menos 30 detenidos en las protestas de la oposición moldava en Chisináu tras su derrota en las elecciones

La Policía de Moldavia ha informado de la detención de 31 personas en las protestas de la oposición afín a Moscú convocadas para este lunes, un día después de su derrota en las elecciones legislativas en las que el oficialismo proeuropeo del Partido de Acción y Solidaridad (PAS) revalidó mayoría en el Parlamento.

La protesta, convocada el sábado por el jefe de la oposición, el expresidente moldavo Igor Dodon, ha tenido lugar este lunes ante la sede del Parlamento. Los detenidos proceden mayoritariamente de la región separatista de Transnistria, donde los escasos electores con derecho a voto lo hicieron por las fuerzas prorrusas.

Los detenidos han sido acusados de vandalismo, concentración ilegal, o incluso de atentado contra la integridad de los menores, al haber permitido la asistencia de estos a unas protestas, que según las autoridades habrían sido sufragadas por la oposición con hasta 250 por asistente, informa la prensa local.

El pago de manifestantes, así como por el voto de los electores, han sido algunas de las maniobras que el oficialismo ha venido denunciado como parte de una campaña de injerencia sin precedentes desde Rusia, país que ya ha tachado de "fraudulentas" estas elecciones.

La principal fuerza de la oposición, un Bloque Patriótico (BP) formado por tres fuerzas políticas con claros vínculos con Moscú, han obtenido 26 escaños, por los 55 del PAS, que revalida una mayoría clave para sus aspiraciones europeístas y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a estas amenazas.

Han logrado también representación parlamentaria el Bloque Alternativo, con 8 escaños, Nuestro Partido --euroescéptico y rusófilo--, con seis, los mismos que Democracia en Casa, partidario de la unión con Rumanía.