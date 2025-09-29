Agencias

LaLiga y Puma presentan 'ONE GAME. ALL EYES.', el primer balón con diseño exclusivo para el Clásico

Por Newsroom Infobae

Guardar

LaLiga y la marca deportiva Puma presentaron este lunes 'ONE GAME. ALL EYES.', el primer balón con diseño exclusivo para el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que se disputará el domingo 26 de octubre, a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu, según un comunicado.

Bajo el lema 'ONE GAME. ALL EYES.', el esférico ha sido diseñado para "reflejar la intensidad, la emoción y el nivel estelar de este duelo". El partido se disputará el 26 de octubre a las 16.15 horas, en la décima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, en el Santiago Bernabéu.

Con una base blanca y un 'print' de estrellas, el balón rinde homenaje a los verdaderos protagonistas del Clásico, los futbolistas. La paleta de colores -gris, negro y un toque dorado en el logo de Puma- refuerza la energía de un diseño que no incluye el nombre del partido.

"Inspirado en los referentes del mundo del motor; la velocidad, la precisión, la potencia y la adrenalina, este diseño resume la esencia del fútbol y se convierte en una pieza creada para el alto rendimiento y la máxima expectación", destacó LaLiga sobre este balón exclusivo.

El balón presenta una estructura de 12 paneles grandes, sellados sin costuras, para garantizar "una aerodinámica optimizada y un vuelo más estable y preciso". Además de una superficie de PU texturizado en 3D (1.1 mm) que "mejora el agarre, la sensibilidad y el control, ofreciendo un tacto superior en cada toque".

Moldeado de alta frecuencia, "este balón asegura una durabilidad excepcional y es ideal para disparos potentes y jugadas de máxima exigencia", resaltaron desde LaLiga sobre el esférico, que está certificado con el sello FIFA Quality Pro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hereu pide a Bruselas más fondos y concreción para movilizar la inversión industrial

Hereu pide a Bruselas más

La Fiscalía pide prisión permanente revisable para presunto autor del triple crimen de Chiloeches (Guadalajara)

La Fiscalía pide prisión permanente

Irán tacha de "nulos" los esfuerzos por reactivar las sanciones de la ONU por su programa nuclear

Irán tacha de "nulos" los

Cuerpo no aprecia un "impacto significativo" de los aranceles de Trump en las exportaciones españolas

Cuerpo no aprecia un "impacto

La Policía moldava informa de pagos para las protestas opositoras de este lunes en Chisináu

La Policía moldava informa de