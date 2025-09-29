El Departamento de Trabajo no publicará el informe de paro de septiembre si se "cierra" el Gobierno de EEUU

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha avisado este lunes de que no publicará el informe de desempleo correspondientes al mes de septiembre de consumarse el "cierre" del Gobierno federal el próximo 1 de octubre, algo que podría dejar 'ciegos' a los mercados y a la Reserva Federal (Fed).

Según los planes de contingencia preparados, de no alcanzar los republicanos y demócratas un acuerdo para ampliar la financiación antes de las 00.01 hora local del miércoles, se interrumpirán todas las actividades gubernamentales no esenciales.

"La Oficina de Estadísticas Laborales [BLS] suspenderá todas sus operaciones. Los datos económicos cuya publicación esté prevista durante dicho periodo no se harán públicos. Se interrumpirán todas las actividades de recopilación de datos activas para las encuestas de la BLS. La página web no se actualizará con nuevos contenidos ni se restablecerá en caso de que se produzca un fallo técnico durante el periodo de suspensión", ha explicado el documento.

Esto se traduciría en un parón estadístico de los datos que monitorizan la salud económica de la primera potencia mundial, con su consiguiente afectación sobre los mercados y sobre las decisiones de tipos de interés que pueda tomar la Fed. El instituto emisor se volverá a reunir el 28 y 29 de octubre.

La BLS ya tuvo que retrasar la publicación del informe de empleo y de IPC cuando se produjo un cierre del Gobierno en 2013, bajo el mandato de Barack Obama. Ya más recientemente, durante la primera Administración Trump, tuvo lugar otro cierre sin impacto estadístico dado que ya se había asegurado la financiación necesaria para que el BLS operase según lo previsto.