Un incendio en un centro de datos provoca la caída de varios servicios online estatales en Corea del Sur

Los principales servicios y redes online del Gobierno de Corea del Sur han dejado de funcionar este sábado debido a un incendio que se ha provocado en un centro de datos del Servicio Nacional de Recursos de Información en la ciudad de Daejeon, en el centro del país.

Tal y como recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la explosión de una batería de litio habría sido la causa del fuego que ha dejado inoperativos estos servicios y todavía se desconoce cuando volverán a funcionar con normalidad.

Entre los trámites que los ciudadanos no pueden realizar debido al incidente se encuentran el sistema de identificación móvil o el servicio postal online, entre otros 647 sistemas que han quedado suspendidos.

"Actualmente se están reparando los equipos de control de temperatura y humedad. Una vez finalizado, el Gobierno planea reactivar los servidores para restablecer los servicios", ha declarado el viceministro del Interior surcoreano, Kim Min Jae, en rueda de prensa.

Todos los esfuerzos están puestos en recuperar primero los servicios críticos entre los que se encuentran el servicio postal o los financieros. Incluso la función de seguimiento de la ubicación de los servicios de emergencia ha quedado paralizada.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno se encuentran el aplazamiento del pago de impuesto que eran inminentes o la presentación de documentos oficiales. De la misma manera, han recomendado acudir presencialmente a las oficinas gubernamentales para poder realizar los trámites.

Tras diez horas, los bomberos --hasta 200 efectivos movilizados-- fueron capaces de controlar el incendio, aunque se reavivó horas después. Hasta 400 paquetes de baterías más fueron dañados por culpa de las llamas.

El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min Seok, ha pedido disculpas por las molestias y ha asegurado que el Gobierno trabaja por restablecer los servicios afectados.