Isabel Pantoja se acuerda de Kiko Rivera en el aniversario de muerte de Paquirri

Día especialmente señalado para la viuda y los hijos de Francisco Rivera 'Paquirri', Isabel Pantoja, Francisco, Cayetano y Kiko Rivera, ya que este viernes 26 de septiembre se cumplen 41 años del trágico fallecimiento del torero tras sufrir una cogida en la plaza de Pozoblanco.

Mientras el Dj, que atraviesa un complicado momento personal tras su reciente separación de Irene Rosales, ha homenajeado públicamente a su padre compartiendo una imagen de ambos a través de Instagram acompañada de un emotivo mensaje en el que ha confesado que "daría lo que fuese por tenerte aquí conmigo papá", la cantante de 'Marinero de luces' ha cumplido con la tradición y ha enviado un ramo de flores al Mausoleo del amor de su vida en el cementerio de San Fernando de Sevilla.

Días después de que el programa 'El tiempo justo' haya revelado que Isabel habría desmantelado Cantora y habría abandonado definitivamente la finca para comenzar una nueva vida en República Dominicana, la tonadillera ha 'reaparecido' con este gesto con el que ha dejado claro que un año más tiene muy presente a Paquirri en el día de su aniversario de muerte.

Además, y aunque su relación con Kiko continúa siendo nula y ni siquiera su separación de Irene ha servido para que acerquen posturas, Pantoja ha incluido en la dedicatoria de la cinta que acompañaba al centro de flores blancas al Dj: "Tu esposa e hijo", revelando así que tampoco se olvida de su hijo.

Meses después de que saliese a la luz que el hermano de Isa Pantoja se llevó el estoque del mausoleo de su padre para, supuestamente restaurarlo, la escultura de Paquirri sigue sin lucir la espada.