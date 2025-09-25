Qualcomm presenta Snapdragon 8 Elite Gen 5 con mejoras para multitarea ultrarrápida, juegos fluidos y asistentes de IA

Qualcomm ha actualizado su línea de procesadores móviles premium con Snapdragon 8 Elite Gen 5, un nuevo 'chipset' que llega con capacidades mejoradas para facilitar una multitarea ultrarrápida, impulsar juegos móviles de larga duración con eficiencia energética y permitir asistentes de IA con agentes personalizados, gracias a su rendimiento, eficiencia y procesamiento de IA de "vanguardia".

Este chip retoma la nomenclatura de la numeración y mantiene el nombre Elite para dar cuenta de que se trata del más avanzado, tal y como explicó recientemente, cuando también destacó que, con este nuevo lanzamiento, se marcaba "un momento decisivo en la evolución a la gama premium".

En este sentido, en el marco de su cumbre anual Snapdragon, la firma de semiconductores ha presentado Snapdragon 8 Elite Gen 5 que, fabricado con un proceso de 3 nanómetros, está equipado con una CPU Qualcomm Oryon de tercera generación, a la que se refiere como "la más rápida de su clase", al aumentar el rendimiento en un 20 por ciento, en comparación con la generación anterior.

Esta CPU se compone de dos núcleos principales de hasta 4,6 GHz y de seis núcleos de alto rendimiento de hasta 3,62 GHz, con lo que asegura una eficiencia energética mejorada en un 35 por ciento.

Siguiendo esta línea, también integra una nueva arquitectura de GPU Qualcomm Adreno mejorada, que ofrece una riqueza a la hora de jugar a juegos móviles con gráficos fluidos, mejorada en un 23 por ciento, así como una reducción del 20 por ciento en el consumo de energía tal y como ha detallado en un comunicado.

De esta forma, con las capacidades de las CPU y GPU del nuevo Snapdragon, Qualcomm asegura que ha mejorado las experiencias de los usuarios a la hora de llevar a cabo multitareas, que se podrán ejecutar de forma "ultrarrápida" y cambiar de aplicaciones "sin problema". Igualmente, también ha mejorado el juego de larga duración, que ofrecerá un alto rendimiento con una eficiencia energética "excepcional".

Todo ello se completa con una NPU Qualcomm Hexagon, que ofrece un rendimiento un 37 por ciento más rápido a la hora de ejecutar tareas impulsadas por inteligencia artificial (IA). Concretamente, la compañía ha matizado que esta plataforma móvil, con su NPU, dispone de capacidades que permiten que los asistentes de IA con agentes personalizados realicen acciones adaptadas al usuario en todas las aplicaciones.

Igualmente, también ha aclarado que este chip impulsa el aprendizaje continuo en el dispositivo, así como la detección en tiempo real, de manera que facilita que los modelos de IA multimodales tengan la capacidad de comprender al usuario, con el objetivo de ofrecer recomendaciones proactivas y "mejoras de avisos según la situación". Cabe resaltar, que todo ello se llevará a cabo con los datos del usuario almacenados en el dispositivo.

"Con Snapdragon 8 Elite Gen 5, tu experiencia móvil es el centro de atención. Permite que agentes de IA personalizados vean lo que ves, escuchen lo que oyes y piensen contigo en tiempo real", ha apostillado el vicepresidente sénior y director general de dispositivos móviles de Qualcomm, Chris Patrick.

Por otra parte, Qualcomm también ha subrayado que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 es "la primera plataforma móvil" que graba con el códec de Video Profesional Avanzado (APV), lo que permite "una producción de video de nivel profesional".

Según ha explicado, esta tecnología de cámara está impulsada por IA, con funciones específicas para ayudar a los creadores de videos a capturar contenido con "calidad de estudio", así como a llevar a cabo una posproducción con un "amplio control".

Con todo ello, la tecnológica ha adelantado que el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 se incluirá en los dispositivos de última generación de los fabricantes de equipos originales y marcas de 'smartphones' globales.

Es el caso de firmas como Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi y ZTE, que lanzarán dispositivos equipados con este nuevo procesador próximamente.