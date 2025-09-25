Los Dell Pro Plus Earbuds ofrecen filtrado de ruido y optimización de voz con IA para entornos empresariales

Dell ha presentado sus primeros auriculares intraurales Dell Pro Plus Earbuds que, enfocados a entornos empresariales, incluyen herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) para el filtrado avanzado de ruido, optimización de la voz y comodidad durante toda la jornada, con certificación Microsoft Teams Open Office.

La compañía ha puesto sobre la mesa cómo los auriculares son un complemento cada vez más relevante en las empresas, con un 60 por ciento de usuarios que consideran que los trabajadores se beneficiarían del uso de auriculares para la colaboración laboral, en el actual entorno de trabajo híbrido.

En este sentido, ha dado a conocer los nuevos Dell Pro Plus Earbuds, sus nuevos auriculares diseñados con funciones específicas para mejorar la productividad y la colaboración en entornos de trabajo, así como pensados con facilidades de compatibilidad con distintos equipos y una gestión e implementación de TI simplificada.

Entre las novedades que incluyen estos nuevos auriculares (versión EB525), Dell ha subrayado que disponen de un micrófono de cancelación de ruido impulsado por Inteligencia Artificial (IA), que es capaz de distinguir de forma inteligente la voz humana y diferenciarla de los sonidos de fondo no deseados.

Para ello, utiliza una red neuronal entrenada con más de 500 millones de muestras de ruido. De esta manera, según ha explicado la compañía, durante una llamada o una reunión, la voz del usuario se escuchará de forma clara y nítida, sin interrupciones de ruidos a su alrededor, por ejemplo, en una oficina concurrida.

Además, a medida que el modelo de IA utilizado para este micrófono y la base de datos crezca, las actualizaciones podrán implementarse fácilmente a través de Dell Display and Peripheral Manager (DDPM), manteniendo los auriculares "siempre preparados".

Siguiendo esta línea, también están equipados con una unidad de captación de voz (VPU), que directamente utiliza la conducción ósea para detectar la voz del usuario, complementando el micrófono de cancelación de ruido.

Por otra parte, la tecnología de cancelación de ruido Adaptative ANC que incorporan, ajusta en nivel de cancelación de forma inteligente adaptándose al entorno del usuario, de cara a garantizar una escucha de calidad. El modo de transparencia, por su parte, permite mantener la conciencia del entorno.

Gracias a todas estas características, los Dell Pro Plus Earbuds son los primeros en obtener la certificación de Microsoft Teams Open Office, que garantiza que el micrófono cumple con el más alto nivel a la hora de suprimir el ruido del entorno, al tiempo que permite capturar las conversaciones de los usuarios desde todas las direcciones. Además, están certificados para Microsoft Teams y Zoom.

En cuanto a su diseño, están especialmente pensados para permitir una colocación optimizada de los micrófonos, en comparación con los modelos True Wireless Stereo (TWS), que posibilita que el usuario pueda escuchar, a la vez que ser escuchado.

Además, ofrecen hasta cuatro tamaños, que van desde una talla XS hasta una talla L, para adaptarse a los diferentes oídos de los usuarios y garantizar la comodidad de uso en todo momento. En la base de los auriculares, se integran controles táctiles intuitivos, de manera que, con un simple toque, los usuarios pueden pausar o reproducir contenido, coger llamadas o gestionar el volumen y la cancelación de ruido.

Este diseño se acompaña de unas líneas sencillas y cómodas, para una versión en color negro. El estuche de carga, por su parte, tiene una forma ovalada y un acabado en textura mate. Siguiendo esta línea, los nuevos auriculares también han sido ideados pensando en la durabilidad, por lo que disponen de clasificación IP54 para resistencia frente al polvo y al agua.

Para un uso diario en la oficina, los nuevos Dell Pro Plus Earbuds ofrecen una autonomía de hasta 8 horas de escucha con cancelación de ruido activada. Esta autonomía se aumenta a 33 horas con el estuche de carga, que es capaz de proporcionar una hora extra de tiempo de escucha con una carga de 5 minutos. Asimismo, el estuche también es compatible con la carga inalámbrica.

Dell también ha detallado que ofrecen conectividad multienlace y es compatible con Bluetooth 5.3. Con ello, permite el uso de estos auriculares con dos dispositivos de forma simultánea y se pueden conectar a un total de 8 dispositivos.

La función Dell Pair asegura una configuración rápida y transiciones sin interrupciones, mientras que el receptor de audio inalámbrico USB-C de Dell se integra en el estuche para un transporte sencillo y un cambio sin complicaciones entre dispositivos Dell Audio.

Otra de las opciones que ofrecen es la función 'Buscar mis auriculares', que permite rastrear la ubicación de los mismos desde el dispositivo donde se hayan conectado a través de Dell Audio, para tener control sobre dónde se han almacenado en todo momento.

Finalmente, con DDPM los usuarios podrán adaptar una amplia gama de ajustes de los nuevos Dell Pro Plus Earbuds desde sus dispositivos, ya sea un 'smartphone' o un ordenador.