La inflación industrial vuelve a tasas negativas en agosto (-1,5%) por el abaratamiento de la energía

Por Newsroom Infobae

Los precios industriales bajaron un 1,5% en agosto en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos inferior a la del mes anterior, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del octavo mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno negativo después de haber encadenado dos meses de subidas.

La caída de la inflación industrial en agosto fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual 6,4 puntos, hasta el -4,5%, debido al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y a que los precios de la producción de gas subieron menos que en el mismo mes del año pasado. Por contra, la bajada de los precios del refino de petróleo fue menor que la de agosto de 2024.

En el otro extremo, los bienes de consumo no duradero elevaron su tasa anual cuatro décimas, hasta el -1,1%, por la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en agosto una tasa del -0,3%, dos décimas más que en julio y 1,2 puntos por encima del índice general.

En tasa mensual (agosto sobre julio), los precios industriales disminuyeron un 0,4% por el abaratamiento del refino de petróleo (-3,6%) y la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-1,2%), entre otros factores.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

