Los auriculares Beo Grace de Bang & Olufsen llevan el audio de alta calidad al lujo con diseño inspirado en joyería

Bang & Olufsen ha lanzado sus nuevos auriculares Beo Grace, que ofrecen un diseño innovador y atemporal de aluminio inspirado en piezas de joyería, además de ofrecer una alta calidad de sonido gracias a su nueva arquitectura acústica y su tecnología de cancelación de ruido activa adaptable.

La compañía especializada en tecnología de sonido ha compartido su intención de redefinir el concepto de los auriculares intraurales, con un nuevo modelo que integra piezas estéticas inspiradas en la joyería, de cara a abrirse paso en el mundo de los accesorios tecnológicos de diseño.

En este sentido, Bang & Olufsen ha dado a conocer los nuevos auriculares Beo Grace, que se han diseñado con una estructura de aluminio pulido que reinventa los auriculares A8 para llevarlos "a la era inalámbrica", miniaturizando su tecnología acústica.

Concretamente, cada auricular está fabricado en aluminio pulido, mientras que la funda tiene un acabado de aluminio perlado, lo que ofrece un aspecto atemporal inspirado en la plata. El estuche también cuenta con una bisagra "muy fácil de abrir" y un puerto de carga discreto.

Además, la zona intraural de los auriculares ha sido rediseñada con una forma ovalada para mejorar el ajuste en el oído de los usuarios, como ha explicado la compañía en un comunicado. Este diseño se complementa con detalles como una rejilla de metal para el altavoz y una malla de nailon que los protege del polvo y cualquier otro residuo. También cuentan con una certificación de protección IP57 frente al polvo y al agua.

ALTA CALIDAD DE SONIDO Y CANCELACIÓN DE RUIDO

En cuanto a su sonido, los Beo Grace integran una nueva arquitectura acústica ideada para ofrecer "la máxima fidelidad acústica". Según ha matizado la compañía, están equipados con un controlador de titanio de 12 mm enmarcado en una "diminuta forma" situada tras las rejillas de aluminio de alta precisión. Además, también cuentan con tecnología de audio espacial optimizada para una experiencia más natural de escucha de contenido estéreo, optimizada para Dolby Atmos.

Todo ello se acompaña de una avanzada cancelación de ruido digital inspirada en los auriculares circumaurales Beoplay H100. Igualmente, la cancelación de ruido activa adaptable ofrece una tecnología cuatro veces más efectiva que los mejores auriculares de la marca, "sin ningún tipo de residuo acústico ni presión artificial en la oreja".

La marca también ha subrayado que, con la nueva tecnología EarSense, los auriculares se adaptan al sonido automáticamente, cancelando el ruido en tiempo real. Para ello, detecta el ruido ambiente y mide la señal acústica única de la oreja, lo que le permite ajustar el sonido y el silencio de forma personalizada para cada usuario.

Para las llamadas o reuniones, cada auricular cuenta con tres micrófonos de estudio, que aportan una claridad de sonido y calidad de voz superior, independientemente del ruido a su alrededor. También disponen de una tecnología de reducción de viento para minimizar el impacto acústico del aire.

Por otra parte, la tecnología TrueTransparecy recrea el espacio que rodea a los usuarios con realismo, pero sin ningún ruido o distracción, ofreciendo una experiencia natural, como si los usuarios no llevasen los auriculares puestos.

CONTROLES TÁCTILES Y AUTONOMÍA DE HASTA 17 HORAS DE USO

Para gestionar las acciones, los nuevos Beo Grace integran una tecnología de controles táctiles, que se basa en un sistema preciso de detección de fuerza ubicado en el interior del tubo de aluminio, que se combina con una respuesta de sonido en tiempo real, para dar la sensación de un 'clic' mecánico.

Por tanto, bastará con pulsar el tubo para pausar o reproducir el audio, así como para cambiar de pista o activar los modos de cancelación de ruido activa o de transparencia. Siguiendo esta línea, con la opción NearTap, bastará con dar toques cerca de la oreja para ajustar el volumen de reproducción.

En lo relativo a su batería, Bang & Olufsen ha especificado que, con la carga completa, ofrecen hasta 4,5 horas de audio, y hasta 17 horas de uso con cancelación de ruido, gracias a las cargas adicionales con la funda. Igualmente, con cinco minutos de carga, se obtienen hasta 2,5 horas de autonomía.

Para la batería, la tecnológica ha colaborado con Breathe, una compañía enfocada en la inteligencia de baterías que pretende acabar con las limitaciones de la vida útil de las baterías, a través de una gestión potente y avanzada. De esta forma, ha destacado que sus nuevos auriculares disponen de un sistema de gestión de batería "hecho a medida" que supera los 2.000 ciclos de carga en su fase de pruebas internas.

Además de todo ello, los nuevos Beo Grace se pueden controlar desde la plataforma de 'software', Amadeus Platform, de Bang & Olufsen, desde la que los usuarios podrán mejorar las prestaciones de los auriculares con cada actualización.

Con todo, los nuevos auriculares Beo Grace materializan los principios que rigen la compañía desde 1925, "un sonido perfecto, una artesanía perdurable y una belleza atemporal", tal y como ha asegurado el director general de Bang & Olufsen, Kristian Teär, al tiempo que ha señalado que se trata de un producto con el que han transformado "su pericia acústica en un diseño portátil".

Bang & Olufsen ha detallado que los auriculares Beo Grace estarán disponibles para todos los usuarios a partir del 17 de noviembre en color aluminio por 1.200 euros, aunque se pueden reservar desde este martes 23 de septiembre.

Igualmente, la compañía también lanzará un estuche de piel a medida para proteger la funda de carga de los auriculares Beo Grace, que se podrá obtener en los colores negro, rojo y gris por 300 euros, pensado como un complemento para los auriculares, ya que incluye una correa para llevarlos colgados.