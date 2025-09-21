Un incendio en un edificio de Torrent precintado y en ruina por daños en la dana deja dos heridos

Dos personas han tenido que ser atendidas como consecuencia de un incendio declarado a primera hora de este domingo en un edificio de la localidad de Torrent, que estaba precintado y declarado en ruina por los graves daños registrados en la dana del pasado 29 de octubre, según han informado desde el Ayuntamiento y el Consorci Provincial de Bomberos. Las personas atendidas okupaban el piso superior al que se ha declarado el fuego.

Según los bomberos, hasta el incendio, declarado en la zona del Mas del Jutge, se han movilizado cuatro dotaciones de Torrent y Catarroja, y el sargento de Torrent. En concreto, el fuego se ha localizado en el segundo piso.

Los bomberos han podido llegar a las personas que se encontraban dentro del edificio, que han sido trasladadas al hospital para una revisión. El fuego se encuentra en este momento controlado pero los efectivos siguen trabajando en el lugar.

El incendio se ha declarado sobre las 7.53 horas en una vivienda de la calle Maestro Fortea de Torrent, en el edificio que resultó "gravemente" afectado por la dana y que se encuentra declarado "en ruina", según ha detallado el consistorio.

RUINA "INMINENTE"

El inmueble, clausurado y precintado desde entonces, cuenta con el informe de los arquitectos que avalan su derribo "en cuanto los servicios técnicos que corroboren y determinen que la ruina es inminente y existe peligro", al igual que se ha hecho con las 45 viviendas particulares afectadas por las riadas en Torrent.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local de Torrent y los servicios sanitarios. Durante la intervención, ha sido necesario rescatar a dos personas que estaban en piso superior al del incendio, okupado de "manera ilegal", y que han sido atendidas por los equipos médicos "sin que presentaran lesiones de gravedad", de acuerdo con la información del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, así como la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, y miembros del equipo de gobierno han estado presentes desde primera hora junto a los servicios de emergencia, "atendiendo personalmente sus necesidades y siguiendo de cerca las labores de extinción y seguridad".

El edificio, situado en la confluencia de los barrancos del Horteta y del Poyo, permanece cerrado y clausurado desde la dana, a la espera de los informes técnicos que permitan ejecutar su demolición "urgente". Según el consistorio, el procedimiento se "complica" por la situación de más de 40 vecinos afectados, "cada uno con una casuística particular de propiedad, lo que retrasa la resolución definitiva".