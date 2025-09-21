Agencias

Rusia celebra su festival musical alternativo a Eurovisión, con países amigos y sin supuestas "perversiones"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La representante de Vietnam se impuso el sábado por la noche en el festival musical Intervisión, impulsado por Rusia como alternativa a Eurovisión para congregar a países afines ideológicamente y alejarse de lo que el Gobierno ha calificado de "perversiones", en alusión a cualquier potencial contenido LGTBI.

Más de 11.000 espectadores acudieron al Live Arena de Moscú para presenciar una competición de más de 20 países. Duc Phuc, de Vietnam, terminó imponiéndose a los representantes de Kirguistán y de Qatar, tras una ceremonia en la que el cantante ruso, Shaman, pidió al jurado que no le puntuase porque no quería ganar en ningún caso.

El presidente ruso, Vladimir Putin, que participó en la gala con un vídeo inicial en el que abogó por promover la identidad cultural, lanzó este concurso en febrero como clara alternativa a Eurovisión, festival del que Rusia fue expulsada tras la invasión de Ucrania en 2022.

Aunque teóricamente no hay vetos, Intervisión representa en la práctica un altavoz político para el Kremlin. La presencia inicial de un representante de Estados Unidos se anuló por supuestas razones familiares y su sustituto, Vassy, tampoco actuó por una "presión sin precedentes" del Gobierno de Australia, país del que también tenía nacionalidad, según la versión de la organización recogida por agencias oficiales.

Moscú había expresado su deseo de que Intervisión se convirtiese en una cita anual y la ceremonia del sábado concluyó con el anuncio de que Arabia Saudí acogerá el festival en 2026.

Otro de los objetivos que se había marcado el Kremlin era el de organizar un evento afín a su ideología social. "Garantizo que no habrá perversión ni abusos sobre la naturaleza humana, como vimos durante los Juegos Olímpicos en París", declaró en febrero el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

Rusia cuenta con leyes específicas para penalizar cualquier tipo de difusión de contenidos o mensajes LGTBI, bajo el argumento de la protección de los menores de edad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Viscofan lanza este lunes una recompra de acciones de hasta 40 millones en el marco de su dividendo flexible

Viscofan lanza este lunes una

El presidente de Portugal subraya su "pleno apoyo" al reconocimiento del Estado palestino

El presidente de Portugal subraya

Vox exige la retirada inmediata de los libros de texto que contengan elementos de adoctrinamiento ideológico

Vox exige la retirada inmediata

José Luis Abajo 'Pirri', elegido presidente de la Confederación Mediterránea de Esgrima

José Luis Abajo 'Pirri', elegido

El jefe de la Armada subraya a Vox que su misión es "ayudar y salvar" a migrantes en el mar, no bloquearlos

Durante un acto público, el máximo responsable de la Armada respondió a cuestionamientos de Vox, enfatizando que la institución tiene la obligación de asistir a personas que intentan llegar a España por mar, conforme dicta la legislación internacional

El jefe de la Armada