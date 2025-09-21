Localizan los cadáveres de tres mujeres transexuales asesinadas en el sur de Pakistán

Tres mujeres transexuales han muerto asesinadas a las afueras de la ciudad paquistaní de Karachi, en el sur del país, según la Policía, que ha informado del hallazgo de los cadáveres con heridas de bala y de la apertura de una investigación para tratar de dar con los responsables.

Los cuerpos han sido localizados en la zona de Memon Goth. El ministro principal de la región de Sindh, Syed Murad Ali Shah, ha ordenado al inspector general de la Policía que adopte las medidas que sean necesarias para esclarecer el crimen, según un aviso recogido por el periódico 'Dawn'.

"Los asesinos de personas transgénero deben ser detenidos a cualquier precio", ha reclamado el dirigente, que se ha referido a la población transexual como "una parte oprimida de la sociedad" a la que hay que "respetar y honrar". Los informes acreditan que este colectivo es víctima de especial discriminación en Pakistán, donde ya se han registrado este año varios asesinatos más con víctimas transgénero.