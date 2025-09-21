Agencias

Juicio a una banda que blanqueaba en Cuba dinero del narcotráfico

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (10.00 horas) el juicio contra una banda formada por una treintena de personas y acusada de blanquear dinero del narcotráfico en Cuba.

El fiscal pide para los acusados penas de prisión que superan los 200 años de cárcel y multas que suman más de 47 millones de euros. Para una docena de los acusados, el Ministerio Público pide seis años de prisión y tres millones de multa, y para nueve cinco años cárcel y 900.000 euros de multa. El resto se enfrentan a penas que van de los dos a los cinco años y multas de 6.000 a 300.000 euros.

Según se recoge en el escrito de acusación, la banda, al menos entre 2018 y 2021 formó una estructura organizada cuya finalidad era adquirir en Cuba bienes de diversa consideración.

También realizaban transferencias a Cuba, Estados Unidos y República Dominicana a través de testaferros.

La actividad ilegal se basaba principalmente, según recoge el fiscal, en transferencias bancarias no justificadas a través de una sociedad ubicada en Canarias, así como envíos de dinero directamente a cuentas en el extranjero. También se emitían facturas falsas y se enviaba dinero a través de gestores de transferencias y locutorios.

En total, entre 2019 y 2021 la banda llegó a transferir más de medio millón de euros procedentes de la droga.

