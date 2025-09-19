Miguel Morales, hermano de Junior, muere a los 75 años

Los restos de Miguel Morales quedarán expuestos desde las 18:00 en el Tanatorio Norte de Madrid, donde familiares, allegados y reconocidas personalidades del espectáculo tienen previsto rendirle homenaje, detalló el portal Vanitatis. Morales, quien era hermano de Junior —el desaparecido esposo de Rocío Dúrcal—, falleció a los 75 años tras enfrentar una enfermedad que mantuvo en la intimidad.

De acuerdo con la información publicada por Vanitatis, la muerte de Morales supone una pérdida significativa para la familia, ya que el músico fue una figura cercana tanto a sus sobrinas Shaila Dúrcal como Carmen Morales. El medio mencionó que el músico, cuya trayectoria incluyó una destacada participación en el grupo Los Brincos, también colaboró en diversos proyectos artísticos durante su carrera, ocupando un lugar relevante en la escena musical española de las últimas décadas.

Vanitatis agregó que la familia Morales se encuentra profundamente afectada y que numerosos amigos y figuras del mundo del espectáculo han manifestado su intención de participar en el velorio para acompañar a los seres queridos del artista. La relación de Miguel Morales con sus familiares se caracterizó por la cercanía, tal como recuerdan allegados citados por el portal. Según el medio, la última aparición pública del músico ante las cámaras se produjo en 2021, cuando, acompañado de su esposa Freda Lorente, acudió al domicilio de Shaila Dúrcal para sumarse a la celebración del cuadragésimo segundo cumpleaños de su sobrina.

Morales mantuvo su vida personal en reserva, sobre todo durante el proceso de la enfermedad que terminó con su vida, según consignó Vanitatis. El medio también describió el ambiente de recogimiento que se espera durante el velatorio, donde amigos, colegas y familiares conmemorarán la contribución artística y personal de quien formó parte de una de las sagas musicales más reconocidas de España.

La noticia del fallecimiento fue recibida con mensajes de condolencia y reconocimiento a su carrera, consolidada tanto por su participación en Los Brincos como por sus aportes en distintas iniciativas musicales. A lo largo de su vida, Miguel Morales fue identificado por su implicación en proyectos relevantes en la cultura española, lo que explica la respuesta de cariño y respeto que su partida ha generado en diversos ámbitos, según relató Vanitatis. El medio subrayó la unión y el apoyo expresados por una familia que, en otros momentos, también enfrentó la pérdida de figuras destacadas, como Junior y Rocío Dúrcal.

El Tanatorio Norte de Madrid será el escenario donde personajes del medio artístico, compañeros de profesión y familiares próximos recordarán el legado de Morales, quien, según el repaso de Vanitatis, dejó una huella tanto por su talento como por los lazos personales que construyó a lo largo de su vida. La familia agradeció las muestras de afecto recibidas y confirmó la realización del velatorio a partir de la tarde, facilitando la despedida de quienes desean acompañarles en este momento difícil.