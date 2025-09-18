Unas 25.000 nuevas listas de canciones creadas en Spotify durante residencia de Bad Bunny

San Juan, 18 sep (EFE).- Alrededor de 25.000 nuevas listas de canciones con los nombres Bad Bunny o Puerto Rico se crearon en Spotify durante la residencia del mencionado artista urbano puertorriqueño 'No Me Quiero Ir De Aquí', en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, del 11 de julio al 14 de septiembre.

Así lo dio a conocer Spotify este jueves en un comunicado de prensa, en el que detalla las reproducciones que generó Bad Bunny durante los tres meses de residencia en la principal sala de espectáculos de la isla caribeña, donde finalmente este sábado clausura su histórica cita musical.

De acuerdo con Spotify, en los diez fines de semana que Bad Bunny se presentó ante unas 460.000 personas, las reproducciones globales desde Estados Unidos aumentaron un 7 %.

A nivel global, México se consolidó como su país principal, con Ciudad de México, Santiago, Bogotá, Lima y Ciudad de Guatemala entre las ciudades en América Latina con mayor número de reproducciones.

En Estados Unidos, Nueva York y Miami lideraron por ciudad, mientras que California y Texas, donde residen millones de hispanos, encabezaron los estados, una clara evidencia de que el impacto cultural de la residencia trascendió la isla.

Además, las microtendencias como listados de canciones con las palabras Acho PR en el título crecieron un 29 %.

La residencia también amplificó a otros artistas de Puerto Rico.

Chuwi, el cuarteto puertorriqueño con quien grabó 'Weltita' Bad Bunny, obtuvo un aumento de 18 % de nuevos oyentes en Estados Unidos, incluyendo un aumento de 38 % el 12 de julio, segunda fecha de la residencia.

Ese mismo día, el grupo de plena Los Pleneros de la Cresta, que colaboró junto con Bad Bunny en la canción 'Café con Ron', generó un 46 % mayor de respaldo en la plataforma. EFE