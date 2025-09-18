Natura vende Avon International para centrarse en Latinoamérica

La brasileña Natura ha anunciado un acuerdo para vender su unidad Avon International con el objetivo de centrarse en Latinoamérica, según informó la empresa en un comunicado.

Natura recibirá una contraprestación nominal de una libra esterlina (1,15 euros) al cierre de la operación, además de pagos contingentes basados en resultados futuros.

La operación de Avon International no afecta a las operaciones de la compañía en Latinoamérica y tampoco a Avon Rusia, que permanece clasificada como "disponible para la venta".

Con la venta de estos activos, Natura avanza hacia la culminación de un ciclo de reestructuración iniciado hace tres años para enfocar su crecimiento en Latinoamérica.

La compañía anunció la venta de los activos de Avon en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana (Avon Card) a Grupo PDC, un acuerdo que se prevé que se cierre antes del 30 de octubre.

Natura&Co adquirió Avon Products en 2019 para crear el cuarto grupo de belleza más grande del mundo con una facturación bruta anual superior a 10.000 millones de dólares (8.492 millones de euros).