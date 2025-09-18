Imputadas en Lituania 15 personas por planear actos terroristas en Europa en una red vinculada a Moscú

Un total de 15 personas de hasta cinco nacionalidades han sido imputadas en Lituania por planear actos terroristas en territorio europeo utilizando servicios de paquetería para enviar explosivos en artículos de uso diario, en el marco de una red vinculada a Rusia, han informado este miércoles las autoridades locales.

Los acusados, ciudadanos de Rusia, Lituania, Letonia, Estonia y Ucrania, fueron reclutados a través de Telegram para atentar a cambio de pagos en criptomonedas, de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalía y la Oficina de Policía Criminal de Lituania recogidas por la radiotelevisión pública LRT, quienes han apuntado a una red de personas relacionadas con los Servicios de Inteligencia militar de Moscú.

Los dos organismos han vinculado a los sospechosos y en particular a uno de ellos, de nacionalidad lituana y nacido en 1973, con el envío de cuatro paquetes desde la capital, Vilna, en julio del pasado año a través de las compañías DHL y DPD, que contenían explosivos caseros ocultos en cojines de masaje y tubos de cosméticos rellenos de termita, una sustancia altamente inflamable utilizada con fines industriales y militares.

Dos de ellos fueron enviados por aire a Reino Unido, donde detonó uno, y los dos restantes por camión de DPD a Polonia, país donde explotó otro. Un tercer artefacto explotó en el aeropuerto de Leipzig, en el este de Alemania, antes de ser cargado en un vuelo de carga de DHL, mientras que el cuarto paquete no tuvo resultado debido a un fallo técnico.

El caso está siendo investigado por un equipo conjunto coordinado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) con la participación de agencias policiales y de inteligencia de Lituania, Polonia, Alemania, Países Bajos, Letonia, Estonia, pero también de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.